بالصور| بحضور حلا شيحة ونيكول سعفان.. "الجونة السينمائي" يعرض فيلم "السلم والثعبان"

الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

أقام مهرجان الجونة السينمائي مساء اليوم الأحد عرضا خاصا لفيلم السلم والثعبان، بعد مرور 23 عاما على عرضه الأول، إذ شاهده الجمهور لأول مرة عام 2001.

وأقيم العرض في سي سينما، على هامش فعاليات الدورة السابعة، بحضور عدد من صناع الفيلم، بينهم: الفنانة حلا شيحة، المخرج والمؤلف طارق العريان، المنتج والسيناريست محمد حفظي، كما حضرت نيكول سعفان زوجة المخرج طارق العريان، أندرو محسن مدير البرمجة في مهرجان الجونة السينمائي.

السلم والثعبان قصة وإخراج طارق العريان، شارك في كتابته وإنتاجه المنتج محمد حفظي، بطولة هاني سلامة وحلا شيحة، أحمد حلمي، طارق التلمساني، زينب إسماعيل، رجاء الجداوي، وتدور أحداثه في إطار من الرومانسية.