مهرجان الجونة

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بالفيديو.. إنجي علي تحتفل بعيد ميلاد أمينة خليل على هامش فعاليات مهرجان الجونة

04:31 م الأحد 27 أكتوبر 2024

أمينة خليل

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كتبت- نوران أسامة:

احتفلت الإعلامية إنجي علي، بعيد ميلاد الفنانة أمينة خليل، وذلك على هامش مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة.

وظهرت إنجي وهي تغني وتحتفل بها، ونشرت الفيديو على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

يذكر أن أن مهرجان الجونة السينمائي انطلقت فعاليات دورته السابعة يوم 24 أكتوبر، وتستمر حتى 1 نوفمبر المُقبل، وشهدت فعاليات الأيام السابقة، إقامة جلسات حوارية لعدد من المخرجين والصناع: إسعاد يونس، المخرج هاني أبو أسعد، محمود حميدة.

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A post shared by Inji Ali (@injialiofficial)

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إنجي علي مهرجان الجونة السينمائي أمينة خليل
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