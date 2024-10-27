بالفيديو.. إنجي علي تحتفل بعيد ميلاد أمينة خليل على هامش فعاليات مهرجان الجونة

كتبت- نوران أسامة:

احتفلت الإعلامية إنجي علي، بعيد ميلاد الفنانة أمينة خليل، وذلك على هامش مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة.

وظهرت إنجي وهي تغني وتحتفل بها، ونشرت الفيديو على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

يذكر أن أن مهرجان الجونة السينمائي انطلقت فعاليات دورته السابعة يوم 24 أكتوبر، وتستمر حتى 1 نوفمبر المُقبل، وشهدت فعاليات الأيام السابقة، إقامة جلسات حوارية لعدد من المخرجين والصناع: إسعاد يونس، المخرج هاني أبو أسعد، محمود حميدة.

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