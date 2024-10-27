مهرجان الجونة

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"بالوشاح الفلسطيني".. كندة علوش رفقة هند صبري في رابع أيام الجونة.. فيديو

03:18 م الأحد 27 أكتوبر 2024

كندة علوش رفقة هند صبري في رابع أيام الجونة

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كتبت- نوران أسامة:

ظهرت الفنانة كندة علوش برفقة الفنانة هند صبري، في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

ودعمت كندة علوش، الشعب الفلسطيني على طريقتها الخاصة، وظهرت "بالوشاح الفلسطيني".

ونشرت الصفحة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي عبر حسابهم بموقع "إنستجرام" وعلق الحساب: "الجونة دايمًا طريق لجمع الناس معًا".

جدير بالذكر أن مهرجان الجونة السينمائي انطلقت فعاليات دورته السابعة يوم 24 أكتوبر، وتستمر حتى 1 نوفمبر المُقبل، وشهدت فعاليات الأيام السابقة، إقامة جلسات حوارية لعدد من المخرجين والصناع: إسعاد يونس، المخرج هاني أبو أسعد، محمود حميدة.

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كندة علوش هند صبري مهرجان الجونة السينمائي نجوم الفن
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