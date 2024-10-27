بالصور.. هند صبري تتألق بفستان قصير في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي

كتبت- نوران أسامة:

تصوير- علاء أحمد:

تألقت الفنانة هند صبري، وخطفت الأنظار إليها في اليوم الرابع لمهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة.

وظهرت هند، أثناء حضورها جلسة حوارية ضمن فعاليات المهرجان، بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستان قصير باللون الفوشيا.

وقالت هند: "أنا اتغريت بدري قوي وخلصت، كنت لفيت العالم بفيلم (صمت القصور) وكنت لا أطاق وأنا ١٤ سنة".

وحكت أنها وقت تصوير فيلم أحلى الأوقات، لم يتم توفير "كارافان" لها ولا للفنانة منة شلبي، وكانت الفنانة حنان ترك تسمح لهما باستخدام غرفتها لتبديل الملابس، مضيفة "فيه فنانين عاملين عمل أو اتنين وعايزين طلبات معينة، أنا فاكرة في أفلام معينة كنت بطلب بريك يقولولي لا ده غالي مش هتاكلي جمبري، مش بهزر اتقالتلي في ملك وكتابة جمبري نعم، الحاجات دي هي اللي بتصنعك عشان لما بتطلب جمبري النهاردة بتحس بطعمه".

جدير بالذكر أن مهرجان الجونة السينمائي انطلقت فعاليات دورته السابعة يوم 24 أكتوبر، وتستمر حتى 1 نوفمبر المُقبل، وشهدت فعاليات الأيام السابقة، إقامة جلسات حوارية لعدد من المخرجين والصناع: إسعاد يونس، المخرج هاني أبو أسعد، محمود حميدة.

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