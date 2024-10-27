هند صبري: "اتغريت بدري والمرمطة مهمة ورفضوا يجيبولي جمبري في ملك وكتابة"

الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

نظم مهرجان الجونة السينمائي جلسة حوارية للنجمة هند صبري، ضمن فعاليات دورته السابعة، صباح اليوم الأحد 27 أكتوبر.

قالت هند "أنا اتغريت بدري قوي وخلصت، كنت لفيت العالم بفيلم (صمت القصور) وكنت لا أطاق وأنا ١٤ سنة".

وحكت أنها وقت تصوير فيلم أحلى الأوقات، لم يتم توفير "كارافان" لها ولا للفنانة منة شلبي، وكانت الفنانة حنان ترك تسمح لهما باستخدام غرفتها لتبديل الملابس، مضيفة "فيه فنانين عاملين عمل أو اتنين وعايزين طلبات معينة، أنا فاكرة في أفلام معينة كنت بطلب بريك يقولولي لا ده غالي مش هتاكلي جمبري، مش بهزر اتقالتلي في ملك وكتابة جمبري نعم، الحاجات دي هي اللي بتصنعك عشان لما بتطلب جمبري النهاردة بتحس بطعمه".

وأوضحت "طبعا مش دي القصة، الفكرة انك لو بقيت في منطقة مريحة من أول يوم دي مش حاجة كويسة ليك، المرمطة مهمة وفي شغلنتنا بالتحديد لأنها بتديك شهرة واهتمام".

وشهدت الجلسة التي أدارها شادي زين الدين، حضور: المخرج يسري نصر الله، المخرجة نادين خان، المخرج عمر عبدالعزيز، يوسف عثمان، ياسمينا العبد، داليا شوقي، عمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، المنتج محمد العدل.

جدير بالذكر أن مهرجان الجونة السينمائي انطلقت فعاليات دورته السابعة يوم 24 أكتوبر، وتستمر حتى 1 نوفمبر المُقبل، وشهدت فعاليات الأيام السابقة، إقامة جلسات حوارية لعدد من المخرجين والصناع: إسعاد يونس، المخرج هاني أبو أسعد، محمود حميدة.