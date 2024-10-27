بالصور| نجوم الفن في جلسة حوار هند صبري بمهرجان الجونة السينمائي

الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

نظم مهرجان الجونة السينمائي جلسة حوارية للنجمة هند صبري، ضمن فعاليات دورته السابعة، صباح اليوم الأحد 27 أكتوبر.

شهدت الجلسة التي أدارها شادي زين الدين، حضور: المخرج يسري نصر الله، المخرجة نادين خان، المخرج عمر عبدالعزيز، يوسف عثمان، ياسمينا العبد، داليا شوقي، عمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، المنتج محمد العدل.

ووجهت هند في بداية الحوار الشكر للحضور لاستيقاظهم مبكرا، رغبة منهم في حضور الحوار، وأكدت أن الأمر يعني لها الكثير، وأنهم أرادوا أن يكونوا معها.

وتحدثت هند عن مشوارها الفني وأنها لم تكن تحلم بأن تصبح ممثلة بل كان حلمها أن تصبح سفيرة وتعمل بالسلك الدبلوماسي، حتى حولت الصدفة مسارها.

جدير بالذكر أن مهرجان الجونة السينمائي انطلقت فعاليات دورته السابعة يوم 24 أكتوبر، وتستمر حتى 1 نوفمبر المُقبل، وشهدت فعاليات الأيام السابقة، إقامة جلسات حوارية لعدد من المخرجين والصناع: إسعاد يونس، المخرج هاني أبو أسعد، محمود حميدة.