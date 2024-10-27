هند صبري والسينما في وقت الصراعات.. ندوات وجلسات حوارية في "الجونة السينمائي" اليوم
الجونة- منى الموجي:
ينظم مهرجان الجونة السينمائي اليوم الأحد رابع أيام دورته السابعة، عدة جلسات حوارية ونقاشية تتناول قضايا تخص صناعة السينما، وهي:
مسرح سيني جونة
11:00 صباحًا- 12:30 مساءً
حوار مع هند صبري
يدير الحوار: شادي زين الدين
1:00 - 2:30 مساءً
مسلسل مون نايت: مارفل قصة نجاح
المتحدثون: محمد دياب، سارة جوهر، أحمد حافظ، هشام نزيه، ريم العدل
3:00 - 4:30 مساءً
السينما في وقت الصراعات
المتحدثون: محمد المغني، راما عبدي، آلاء عامر، إسراء الكوجلي، ميشيل كسرواني.
حجرة المنتدى
11:00 صباحًا- 12:30 مساءً
فورمات: كيف تصبح قصصنا جذابة للعالم؟
المتحدثون: سارة دبوس، محمد مشيش
يدير الحوار: زياد سروجي.
1:00 - 2:30 مساءً
قصص ذات تأثير: ما وراء الأفلام
المتحدثون: ريمي غريلتي، كنده علوش، حنان مالك، إيف ساسنراث.
يدير الجلسة: ماجي مرجان.
3:00 - 4:30 مساءً
مصر والسعودية: ربط إرث السينما بالآفاق الجديدة الطموحة.
المتحدثون: أحمد بدوي، عماد إسكندر، زينب أبو السمح، وسام قطان.
حجرة الورش
10:00 صباحًا- 2:00 مساءً
ورشة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين: قصص اللاجئين الفريدة من نوعها
تدريب: نجوى نجار. ورشة مغلقة.
وانطلقت فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي في 24 أكتوبر بحضور كوكبة من نجوم الفن، وتستمر حتى 1 نوفمبر.
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