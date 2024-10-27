هند صبري والسينما في وقت الصراعات.. ندوات وجلسات حوارية في "الجونة السينمائي" اليوم

الجونة- منى الموجي:

ينظم مهرجان الجونة السينمائي اليوم الأحد رابع أيام دورته السابعة، عدة جلسات حوارية ونقاشية تتناول قضايا تخص صناعة السينما، وهي:

مسرح سيني جونة

11:00 صباحًا- 12:30 مساءً

حوار مع هند صبري

يدير الحوار: شادي زين الدين

1:00 - 2:30 مساءً

مسلسل مون نايت: مارفل قصة نجاح

المتحدثون: محمد دياب، سارة جوهر، أحمد حافظ، هشام نزيه، ريم العدل

3:00 - 4:30 مساءً

السينما في وقت الصراعات

المتحدثون: محمد المغني، راما عبدي، آلاء عامر، إسراء الكوجلي، ميشيل كسرواني.

حجرة المنتدى

11:00 صباحًا- 12:30 مساءً

فورمات: كيف تصبح قصصنا جذابة للعالم؟

المتحدثون: سارة دبوس، محمد مشيش

يدير الحوار: زياد سروجي.

1:00 - 2:30 مساءً

قصص ذات تأثير: ما وراء الأفلام

المتحدثون: ريمي غريلتي، كنده علوش، حنان مالك، إيف ساسنراث.

يدير الجلسة: ماجي مرجان.

3:00 - 4:30 مساءً

مصر والسعودية: ربط إرث السينما بالآفاق الجديدة الطموحة.

المتحدثون: أحمد بدوي، عماد إسكندر، زينب أبو السمح، وسام قطان.

حجرة الورش

10:00 صباحًا- 2:00 مساءً

ورشة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين: قصص اللاجئين الفريدة من نوعها

تدريب: نجوى نجار. ورشة مغلقة.

وانطلقت فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي في 24 أكتوبر بحضور كوكبة من نجوم الفن، وتستمر حتى 1 نوفمبر.