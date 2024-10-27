مهرجان الجونة

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حفل موسيقي لـ هشام نزيه.. تعرف على أبرز فعاليات رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي

10:44 ص الأحد 27 أكتوبر 2024

مهرجان الجونة السينمائي

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الجونة- منى الموجي:

يشهد رابع أيام الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي عرض عدد كبير من الأفلام إلى جانب تنظيم حفل مهم على هامش الفعاليات. تعرف على جدول اليوم الأحد 27 أكتوبر.

مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة

8:00 مساءً

حفل موسيقي لـ هشام نزيه

قاعة أوديماكس

( مدرسة منارة )

2:00 مساءً | 90 د

احتياجات مُسافِرة

4:00 مساءً | 85 د

ثلاثة أيام من الأسماك

6:00 مساءً | 90 د

يا إلهي!

سي سينما 1

4:00 مساءً | 120 د

السلم والثعبان

7:00 مساءً | 104 د

عن السقوط

9:30 مساءً | 110 د

المملكة

سي سينما 2

1:45 مساءً | 177 د

نحن في الداخل

5:30 مساءً | 130 د

معجزة تحوُّل الطبقة العاملة إلى أجانب

9:15 مساءً | 81 د

أوليفيا والغيوم

سي سينما 3

1:00 مساءً | 112 د

السلام عليكِ يا ماريا

3:30 مساءً | 61 د

فرحة كهرومائية

5:15 مساءً | 94 د

طاردة العشيقات

8:00 مساءً | 150 د

الموسيقى التصويرية للانقلاب

أكاديمية ديزي

9:00 مساءً | 100 د

أبناء

وانطلقت فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي في 24 أكتوبر بحضور كوكبة من نجوم الفن، وتستمر حتى 1 نوفمبر.

مهرجان الجونة السينمائي هشام نزيه نجوم الفن
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