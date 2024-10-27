الجونة السينمائي.. إسعاد يونس: علي الشريف كان رجلا بلا أهواء وصاحب فضل عليا

الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

كشفت النجمة إسعاد يونس عن أصحاب الفضل عليها في مشوارها الفني والإعلامي، وذلك في جلسة حوارية أقيمت ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وأدارتها النجمة يسرا.

وقالت إسعاد "طاهر أبو زيد الإذاعي صاحب فضل عليا، والكاتب عبدالوهاب مطاوع صاحب فضل عليا وجهني أكتب مقالات في الشباب، وكتب لي مقدمة أول كتاب ليا، وكذلك الفنان علي الشريف له فضل عليا".

وحكت عن موقف جمعها بـ علي الشريف "في وقت ما حصل بيني وبين حد وقيعة، كنت بشتغل معاه مسرح واتهمني ظلما إني السبب في توقف العرض، ووصل الأمر للمحكمة، وتم استدعاء علي الشريف للشهادة وهو رجل بلا أهواء أو فساد، قال الشهادة الحقيقية تماما بمنتهى الاصرار، وهو عارف إن ممكن الراجل ده ميشغلهوش تاني".

وأضافت "سهير البابلي لها فضل أيضا عليا، لأنها قبلت تشتغل معايا، وانتي يا يسرا ليكي فضل عليا لأننا اشتغلنا مع بعض ولم تدخل ما بينا أي شوائب".

جدير بالذكر أن الجلسة شهدت حضور كوكبة من نجوم الفن، بينهم: حسين فهمي، أشرف عبدالباقي، أحمد حاتم، أشرف زكي، روچينا، يوسف عثمان، عمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي.