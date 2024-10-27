مهرجان الجونة

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الجونة السينمائي.. قصة موقف طريف جمع يسرا وإسعاد يونس بالموسيقار الراحل عمار الشريعي

12:08 ص الأحد 27 أكتوبر 2024
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    جلسة حوارية لإسعاد يونس ويسرا
  • عرض 15 صورة
    جلسة حوارية لإسعاد يونس ويسرا
  • عرض 15 صورة
    جلسة حوارية لإسعاد يونس ويسرا
  • عرض 15 صورة
    جلسة حوارية لإسعاد يونس ويسرا
  • عرض 15 صورة
    جلسة حوارية لإسعاد يونس ويسرا
  • عرض 15 صورة
    جلسة حوارية لإسعاد يونس ويسرا
  • عرض 15 صورة
    جلسة حوارية لإسعاد يونس ويسرا
  • عرض 15 صورة
    جلسة حوارية لإسعاد يونس ويسرا
  • عرض 15 صورة
    جلسة حوارية لإسعاد يونس ويسرا
  • عرض 15 صورة
    جلسة حوارية لإسعاد يونس ويسرا
  • عرض 15 صورة
    جلسة حوارية لإسعاد يونس ويسرا
  • عرض 15 صورة
    جلسة حوارية لإسعاد يونس ويسرا
  • عرض 15 صورة
    جلسة حوارية لإسعاد يونس ويسرا
  • عرض 15 صورة
    إسعاد يونس
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الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد ونادر نبيل:

نظم مهرجان الجونة السينمائي ضمن فعاليات الدورة السابعة، اليوم السبت 26 أكتوبر جلسة حوارية للنجمة إسعاد يونس، أدارتها النجمة يسرا.

وحكت يسرا موقفا طريفا جمعهما بالموسيقار الراحل عمار الشريعي: "كنا ماشيين مرة الساعة أربعة الصبح في المهندسين، ومكانش فيه تليفونات، قالتلي ده بيت عمار الشريعي ما تيجي نطلعله، وفتح الباب قالتله إزيك يا عمار، قالها إس، قلتله هاي يا عمار قال يسرا، قلتله عليا النعمة انت شايف".

جدير بالذكر أن الجلسة شهدت حضور كوكبة من نجوم الفن، بينهم: حسين فهمي، أشرف عبدالباقي، أحمد حاتم، أشرف زكي، روچينا، يوسف عثمان.

يسرا إسعاد يونس مهرجان الجونة السينمائي ثالث أيام الجونة
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