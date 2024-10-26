هاني أبو أسعد: مرتبط بكل شرائح المجتمع في فلسطين من الناس في المخيمات للسلطة

الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

قال المخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد إن الأفلام التي تخص المخرج أو الكاتب تكون أفضل وحقيقية أكثر وناضجة أكثر.

وتابع متحدثا عن فلسطين وكيف يستطيع التعبير عن الشعب الفلسطيني ومعاناته رغم أنه يعيش بالخارج منذ كان عمره 18 عاما، قال في جلسة حوارية أقيمت بمهرجان الجونة السينمائي، وأدارها الناقد أحمد شوقي: "برجع كتير لفلسطين رغم أنني سافرت بعيدا عنها منذ فترة طويلة، لكن أحرص على أن أظل بها فترات كبيرة، ومرتبط بكل شرائح المجتمع من الناس في المخيمات للسلطة، وقتها بتسمع وتقدر تعرف إلى أين نذهب وتكون القصص التي تحكيها نابعة من ذاتك وتجربتك في الحياة".

وعن علاقته بالممثلين، قال "الاختيار الألذ لما تعمل كاستينج تدعي مئات الممثلين الجداد الصاعدين، تحاول اكتشاف موهبتهم من خلال الاختبارات، وهذا يعطيك مجال اكتر لفهم الشخصية التي سيقدمها، وأغلب الحوارات أكتبها أثناء الكاستينج لأنه يعطيني فرصة أجرب الشخصية وأطلع منها بأشياء أصلية".

وشهدتةالجلسة حضور: المخرج هاني خليفة، المخرج تامر عشري، الفنانة يسرا اللوزي، الفنان أمير المصري، الفنانة تارا عماد، الفنان يوسف عثمان، الفنان أحمد حاتم، الكاتب أحمد مراد، والفنان كريم قاسم، الفنان طارق الإبياري.