الجونة السينمائي.. هاني أبو أسعد يكشف سبب عدم تقديمه أعمالا جديدة منذ 4 أعوام

الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

قال المخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد إنه يرى مثل كل صناع السينما في العالم، أن النظام الفني الحالي في انحدار ولكنه لم ينهار بعد.

وتابع في جلسة حوارية أقيمت اليوم السبت ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وأدارها الناقد أحمد شوقي "متى يحدث الانهيار الله أعلم، صناع السينما عندهم اليوم خيارين إما تتنازل عن الكثير مما تؤمن به لتظل صانع للسينما، أو تضطر تأخذ اتجاه آخر من خلال تكوين سوق بديل بعيدا عن هيمنة البعض على السوق السينمائي".

وعن أسلوبه في السينما وهل كان العثور على أفكار فيلميه الأول والثاني أسهل، وبعد تقدم العمر وتعدد التجارب هل أصبح الموضوع أصعب؟، قال "يصبح الموضوع أصعب بكثير، لأن النظام المهيمن كل شهر يطلب منك تنازل أكثر وأكثر عن مبادئك وأن تصنع أفلاما فقط للتسلية لإلهاء الشعوب، أو تقديم أفلام عن قضايا غير مهمة، وصار لي أربعة أعوام لم أقدم عملا".

وأضاف متحدثا عن تجربته في التحضير لعمل مع نتفليكس، مشيرا إلى أنهم طالبوه بإبعاد السياسة عن العمل وعندما رفض صرفوا نظر عن المشروع، ولم يهمهم ما أنفقوه من أموال وصلت لـ٢ مليون دولار.

الجلسة شهدت حضور عدد كبير من الفنانين، بينهم: المخرج هاني خليفة، المخرج تامر عشري، الفنانة يسرا اللوزي، الفنان أمير المصري، الفنانة تارا عماد، الفنان يوسف عثمان، الفنان أحمد حاتم، الكاتب أحمد مراد، والفنان كريم قاسم، الفنان طارق الإبياري.

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