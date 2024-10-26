بنطلون تامر هجرس وفستان مايان السيد ..50 صورة من فعاليات ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي

كتب- مروان الطيب:

تصوير- علاء أحمد:

حرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور فعاليات اليوم الثالث لفعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام.

وكان من أبرز الفعاليات اليوم السبت هو الفيلم التسجيلي "رفعت عيني للسما" الذي يشارك ضمن المسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية، وشهد حضور مخرجا الفيلم أيمن الأمير وندى رياض إلى جانب فريق العمل وصناع الفيلم، كما حرص نجوم الفن على دعم صناع الفيلم في عرضه الأول ضمن الفعاليات وهم النجمة لبلبة، الفنانة داليا البحيري، الفنان تامر هجرس الذي ظهر ببنطلون أحمر لفت الأنظار، الفنان صبري فواز، الفنان طارق الإبياري، المدير الفني للمهرجان ماريان خوي، الفنان كريم قاسم، السيناريست تامر حبيب، السيناريست أحمد مراد، الفنان يوسف عثمان، الفنان أمير المصري، الفنانة مايان السيد التي خطفت الأنظار بفستانها الأنيق.

مهرجان الجونة السينمائي يُعد واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تقديم مجموعة متنوعة من الأفلام لجمهور شغوف ومتحمس للفن السينمائي. يسعى المهرجان إلى تعزيز التواصل بين الثقافات عبر السينما وربط صناع الأفلام في المنطقة بنظرائهم الدوليين، بهدف تشجيع التعاون والتبادل الثقافي. كما يلتزم المهرجان باكتشاف أصوات سينمائية جديدة، ويطمح لأن يكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال "منصة الجونة السينمائية"، ذراعه الصناعية المخصصة لدعم وتطوير مشاريع السينما.

يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام تقام فعالياته في الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل.

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