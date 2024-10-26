مهرجان الجونة

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بنطلون تامر هجرس وفستان مايان السيد ..50 صورة من فعاليات ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي

11:01 م السبت 26 أكتوبر 2024
  • عرض 50 صورة
  • عرض 50 صورة
    أحمد مراد وزوجته من مهرجان الجونة
  • عرض 50 صورة
    السيناريست أحمد مراد
  • عرض 50 صورة
    الفنان أمير المصري
  • عرض 50 صورة
    المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي ماريان خوري
  • عرض 50 صورة
    الفنان طارق الإبياري
  • عرض 50 صورة
    الفنان صبري فواز
  • عرض 50 صورة
    الفنان كريم قاسم
  • عرض 50 صورة
    الفنان يوسف عثمان
  • عرض 50 صورة
    الفنانة داليا البحيري
  • عرض 50 صورة
    الفنانة مايان السيد
  • عرض 50 صورة
    المنتجة والمدير الفني لمهرجان الجونة ماريان خوري
  • عرض 50 صورة
    النجمة لبلبة من فعاليات مهرجان الجونة
  • عرض 50 صورة
    النجوم يتألقون على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة
  • عرض 50 صورة
    أمير المصري على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة
  • عرض 50 صورة
    أمير المصري من فعاليات مهرجان الجونة
  • عرض 50 صورة
    النجمة لبلبة
  • عرض 50 صورة
    أمير المصري من مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    تامر حبيب من مهرجان الجونة_20
  • عرض 50 صورة
    تامر حبيب_21
  • عرض 50 صورة
    أمير المصري من مهرجان الجونة_19
  • عرض 50 صورة
    تامر هجرس من مهرجان الجونة السينمائي_23
  • عرض 50 صورة
    الفنان تامر هجرس
  • عرض 50 صورة
    تامر هجرس_24
  • عرض 50 صورة
    تامر هجرس مع زوجته_22
  • عرض 50 صورة
    صبري فواز على الريد كاربت_27
  • عرض 50 صورة
    صبري فواز_28
  • عرض 50 صورة
    داليا البحيري على الريد كاربت_25
  • عرض 50 صورة
    طارق الإبياري من مهرجان الجونة_30
  • عرض 50 صورة
    طارق الإبياري من السجادة الحمراء_29
  • عرض 50 صورة
    فعاليات ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي_32
  • عرض 50 صورة
    كريم قاسم على السجادة الحمراء_33
  • عرض 50 صورة
    كريم قاسم من مهرجان الجونة السينمائ_34
  • عرض 50 صورة
    كريم قاسم_35
  • عرض 50 صورة
    كواليس فعاليات مهرجان الجونة السينمائي_36
  • عرض 50 صورة
    لبلبة تتألق على الريد كاربت في مهرجان الجونة_37
  • عرض 50 صورة
    طارق الإبياري_31
  • عرض 50 صورة
    لبلبة من مهرجان الجونة
  • عرض 50 صورة
    لبلبة على الريد كاربت من مهرجان الجونة
  • عرض 50 صورة
    داليا البحيري من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي_26
  • عرض 50 صورة
    ماريان خوري
  • عرض 50 صورة
    مايان السيد على السجادة الحمراء
  • عرض 50 صورة
    مايان السيد من فعاليات مهرجان الجونة
  • عرض 50 صورة
    مايان السيد
  • عرض 50 صورة
    مايان السيد
  • عرض 50 صورة
    نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة
  • عرض 50 صورة
    يوسف عثمان من فعاليات مهرجان الجونة
  • عرض 50 صورة
    يوسف عثمان
  • عرض 50 صورة
    نجوم الفن في مهرجان الجونة
  • عرض 50 صورة
    مايان السيد من مهرجان الجونة
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كتب- مروان الطيب:
تصوير- علاء أحمد:
حرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور فعاليات اليوم الثالث لفعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام.

وكان من أبرز الفعاليات اليوم السبت هو الفيلم التسجيلي "رفعت عيني للسما" الذي يشارك ضمن المسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية، وشهد حضور مخرجا الفيلم أيمن الأمير وندى رياض إلى جانب فريق العمل وصناع الفيلم، كما حرص نجوم الفن على دعم صناع الفيلم في عرضه الأول ضمن الفعاليات وهم النجمة لبلبة، الفنانة داليا البحيري، الفنان تامر هجرس الذي ظهر ببنطلون أحمر لفت الأنظار، الفنان صبري فواز، الفنان طارق الإبياري، المدير الفني للمهرجان ماريان خوي، الفنان كريم قاسم، السيناريست تامر حبيب، السيناريست أحمد مراد، الفنان يوسف عثمان، الفنان أمير المصري، الفنانة مايان السيد التي خطفت الأنظار بفستانها الأنيق.

مهرجان الجونة السينمائي يُعد واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تقديم مجموعة متنوعة من الأفلام لجمهور شغوف ومتحمس للفن السينمائي. يسعى المهرجان إلى تعزيز التواصل بين الثقافات عبر السينما وربط صناع الأفلام في المنطقة بنظرائهم الدوليين، بهدف تشجيع التعاون والتبادل الثقافي. كما يلتزم المهرجان باكتشاف أصوات سينمائية جديدة، ويطمح لأن يكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال "منصة الجونة السينمائية"، ذراعه الصناعية المخصصة لدعم وتطوير مشاريع السينما.

يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام تقام فعالياته في الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل.

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