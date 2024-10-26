هاني أبو أسعد: "الغرب بالنهاية كتلة نفاق ولابد من البحث عن فكر جديد"

الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

قال المخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد أنه خرج لـ أوروبا عندما كان بعمر 18 عاما، وشعر وقتها بالانبهار بكل ما فيها، ولكن بعد مرور السنوات فهم النفاق الغربي، على حد تعبيره.

وقال هاني في جلسة حوارية أقيمت اليوم السبت 26 أكتوبر ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي: "عندما تصبح مصلحة الغرب أكبر من شعاراته يتنازل عن حقوق الإنسان، فلسطين ظلت محتلة ولا أحد يحرك ساكنا".

وعن علاقته بصناع القرار في الغرب، قال "عندما أصبحت مخرجا معروفا في أوروبا تعرفت على كثير من صناع القرار في الغرب، وتجمعنا علاقة أكبر من المعرفة، وقتها اكتشفت أن الغرب بالنهاية كتلة نفاق، وأقصد هنا أصحاب القرار، لكن 99٪ من الغرب يريدون حياة عادلة عكس صناع القرار الذين بداخلهم تعالي، ويفكر بداخله أنه أفضل من غيره وهذا وهم، يقولون نحن متفوقون تكنولوجيا، لكن هذا لا يعطيهم الحق في الشعور بالتفوق".

وتابع المخرج العالمي "عندي خيبة أمل من الغرب ليس فقط بعد حرب غزة ولكن هذا شعوري من قبلها، والحرب الأخيرة أثبتت أن القناع سقط، ولابد أن نبدأ كمثقفين في التفكير في نظام عالمي، ونجد فكر جديد ونظام بديل بعيدا عن هيمنة الغرب".

جدير بالذكر أن مهرجان الجونة السينمائي يعقد ضمن فعاليات دورته السابعة أكثر من جلسة حوارية لعدد من النجوم والمشاهير، بينهم: إسعاد يونس، محمود حميدة، هند صبري.