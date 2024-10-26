بالصور- تامر هجرس بـ بنطلون أحمر مع زوجته من فعاليات ثالث أيام مهرجان الجونة

كتب- مروان الطيب:

تصوير- علاء أحمد:

يواصل الفنان تامر هجرس حضور عدد من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في يومه الثالث بدورته السابعة هذا العام.

وظهر تامر هجرس على السجادة الحمراء لعرض الفيلم التسجيلي "رفعت عيني للسما" رفقة زوجته مرتديًا بنطلون باللون الأحمر والتقطا عدد من الصور التذكارية.

وكان من أبرز المتواجدين في العروض المسائية، السيناريست تامر حبيب، الفنان كريم قاسم، الفنان أمير المصري، الفنانة مايان السيد وحرصوا على التقاط عدد من الصور التذكارية على السجادة الحمراء.

ويشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام مشاركة عدد من أهم الأعمال السينمائية التي تم عرضها طوال العام بأبرز المحافل السينمائية العالمية وذلك ضمن مسابقاته المختلفة.

يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام ستقام فعالياته في الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل.

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