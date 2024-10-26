فستان مايان السيد وبدلة جيهان خليل..20 صورة من فعاليات اليوم الثالث لمهرجان الجونة السينمائي

كتب- مروان الطيب:

تصوير- علاء أحمد:

يواصل نجوم الفن التوافد على فعاليات اليوم الثالث لمهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام.

وجاء بين أبرز المتواجدين في العروض المسائية، السيناريست تامر حبيب، الفنان كريم قاسم، الفنان أمير المصري، الفنانة مايان السيد التي ارتدت فستان فضي أبرز نحافتها وجيهان خليل التي ارتدت بدلة مميزة، وحرصوا على التقاط عدد من الصور التذكارية على السجادة الحمراء.

ويشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام مشاركة عدد من أهم الأعمال السينمائية التي تم عرضها طوال العام بأبرز المحافل السينمائية العالمية وذلك ضمن مسابقاته المختلفة.

يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام ستقام فعالياته في الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل.

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