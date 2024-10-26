مهرجان الجونة

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فستان مايان السيد وبدلة جيهان خليل..20 صورة من فعاليات اليوم الثالث لمهرجان الجونة السينمائي

08:56 م السبت 26 أكتوبر 2024
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    الفنان كريم قاسم
  • عرض 21 صورة
    الفنان أمير المصري
  • عرض 21 صورة
    أمير المصري على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة
  • عرض 21 صورة
    أمير المصري من فعاليات مهرجان الجونة
  • عرض 21 صورة
    أمير المصري من مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 21 صورة
    أمير المصري من مهرجان الجونة
  • عرض 21 صورة
    تامر حبيب من مهرجان الجونة
  • عرض 21 صورة
    تامر حبيب
  • عرض 21 صورة
    كريم قاسم على السجادة الحمراء
  • عرض 21 صورة
    كريم قاسم من مهرجان الجونة السينمائ
  • عرض 21 صورة
    كريم قاسم
  • عرض 21 صورة
    كواليس فعاليات مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 21 صورة
    مايان السيد تخطف الأنظار في مهرجان الجونة
  • عرض 21 صورة
    مايان السيد على السجادة الحمراء
  • عرض 21 صورة
    مايان السيد من فعاليات مهرجان الجونة
  • عرض 21 صورة
    فعاليات ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 21 صورة
    مايان السيد
  • عرض 21 صورة
    مايان السيد من مهرجان الجونة
  • عرض 21 صورة
    الفنانة مايان السيد
  • عرض 21 صورة
    نجوم الفن في مهرجان الجونة
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كتب- مروان الطيب:
تصوير- علاء أحمد:
يواصل نجوم الفن التوافد على فعاليات اليوم الثالث لمهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام.

وجاء بين أبرز المتواجدين في العروض المسائية، السيناريست تامر حبيب، الفنان كريم قاسم، الفنان أمير المصري، الفنانة مايان السيد التي ارتدت فستان فضي أبرز نحافتها وجيهان خليل التي ارتدت بدلة مميزة، وحرصوا على التقاط عدد من الصور التذكارية على السجادة الحمراء.

ويشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام مشاركة عدد من أهم الأعمال السينمائية التي تم عرضها طوال العام بأبرز المحافل السينمائية العالمية وذلك ضمن مسابقاته المختلفة.

يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام ستقام فعالياته في الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل.

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مهرجان الجونة السينمائي مايان السيد جيهان خليل إطلالات الجونة ثالث أيام الجونة
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