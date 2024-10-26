مهرجان الجونة

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"فستان فضي جريء" مايان السيد تسرق الأنظار في مهرجان الجونة السينمائي-صور

08:50 م السبت 26 أكتوبر 2024
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  • عرض 6 صورة
    مايان السيد تخطف الأنظار في مهرجان الجونة
  • عرض 6 صورة
    مايان السيد من مهرجان الجونة
  • عرض 6 صورة
    مايان السيد
  • عرض 6 صورة
    الفنانة مايان السيد
  • عرض 6 صورة
    مايان السيد على السجادة الحمراء
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كتب- مروان الطيب:
تصوير- علاء أحمد
تألقت الفنانة مايان السيد في فعاليات ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام.

وحضرت مايان على السجادة الحمراء وظهرت بفستان لامع أنيق خطفت به الأنظار فور وصولها والتقطت عدد من الصور التذكارية.

وكانت آخر مشاركات مايان السيد بمسلسل "إمبراطورية م" بطولة الفنان خالد النبوي وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

يذكر أن مايان السيد تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها انضمامها مؤخرًا بفيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية.

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https://www.masrawy.com/arts/elgounafestival-news/details/2024/10/26/2664334/

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