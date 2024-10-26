إسعاد يونس: "أنتجت 80 فيلما وهؤلاء أصحاب الفضل عليا"

الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد ونادر نبيل:

عقد مهرجان الجونة السينمائي جلسة نقاشية للفنانة والإعلامية والمنتجة إسعاد يونس، أدارتها الفنانة الكبيرة يسرا.

وبدأت الجلسة بالحديث عن مسيرة إسعاد يونس وأبرز المحطات التي مرت بها طوال هذه الرحلة وعن تجاربها المتنوعة في التمثيل والإنتاج والإخراج وتقديم البرامج التليفزيونية أيضاً.

تحدثت إسعاد يونس عن بدايتها في تقديم برامج وفقرات بالإذاعة ثم اتجاهها للتمثيل. وعن صداقتها مع الفنانة يسرا التي بدأت منذ فيلم (الأفوكاتو) عام 1983، وذكرت أنه كان فيلما صعب الفهم ولكن عادل إمام كان النجم الوحيد الذي فهم قصة الفيلم والغرض منه.

وعن علاقة إسعاد يونس بالمخرج السيد راضي قالت: مخرج مجنون! ودائماً كان يبحث عن اللقطات الجديدة والغير مألوفة بالنسبة للجمهور ولذلك كنت أحب التعاون معه. ولم تنس أصحاب الفضل عليها منذ بداية مشوارها وذكرت من بينهم: الإذاعي طاهر أبو زيد والكاتب عبدالوهاب مطاوع والفنان علي الشريف ووصفته بأنه رجل بلا أهواء وكذلك الفنانة سهير البابلي لأنها لم ترفض العمل معها، وشاركتها البطولة.

وأثناء الجلسة النقاشية طرحت يسرا بعض الأسئلة عن علاقة إسعاد يونس بالكتابة أيضا ولماذا لم تستمر وخاصةً مشروع نون النسوة، وأوضحت أنها توقفت عن الكتابة نظراً لإنشغالها بالانتاج السينمائي، وأنها أنتجت أكثر من 80 فيلما حتى الآن كلهم من اختيار المخرجين وهي لا تتدخل بها.

وأثناء الجلسة تم فتح باب الأسئلة للجمهور، وجاءت عن تعاون إسعاد ويسرا مع المخرج مروان حامد ووجهت إسعاد تحية كبرى للمخرج مروان حامد عن فيلم عمارة يعقوبيان.

وختمت إسعاد يونس الجلسة بنصيحة للجيل للجديد من الفنانين، مشددة على أهمية أن يكون الممثل لديه وعي بالإنتاج والتصوير والإخراج.