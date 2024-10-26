داليا البحيري بالتايجر ولبلبة بفستان أسود.. 34 صورة من مهرجان الجونة

كتب- مروان الطيب:

تصوير- علاء أحمد:

يواصل نجوم ونجمات الفن التوافد على عرض الفيلم التسجيلي "رفعت عيني للسما" ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في نسخته السابعة هذا العام، والذي يشارك ضمن المسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية.

وكان من أبرز الحضور عمرو منسي المدير التنفيذي للمهرجان، ماريان خوري المدير الفني، النجمة لبلبة، السيناريست أحمد مراد، الفنان يوسف عثمان، الفنانة داليا البحيري، الفنان صبري فواز، وحرصوا على الاحتفاء بفريق عمل الفيلم والتقطوا العديد من الصور التذكارية على السجادة الحمراء.

ومنحت مجلة "فارايتي" العالمية جائزة "موهبة العام للشرق الأوسط" للفيلم التسجيلي "رفعت عيني للسما"، حيث يستكمل الفيلم قصة نجاحه العالمية بعد فوزه بجائزة "العين الذهبية" أفضل فيلم تسجيلي بفعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 77 هذا العام، ليصبح أول فيلم مصري يفوز بهذه الجائزة في تاريخ المهرجان.

فيلم " رفعت عيني للسما" من بطولة فريق مسرح بانوراما برشا بالصعيد: ماجدة مسعود وهايدي سامح ومونيكا يوسف ومارينا سمير ومريم نصار وليديا هارون ويوستينا سمير مؤسسة الفريق، ومن إنتاج فلوكة فيلمز، المنتج المنفذ محمد خالد ومساعدي الإخراج هاميس البلشي وضحى حمدي، ومديرو التصوير دينا الزنيني وأحمد إسماعيل وأيمن الأمير، وتسجيل الصوت مصطفى شعبان وسامح نبيل وأسامة جبيل وشدوى علي، بينما المونتاج لكل من فيرونيك لاجوارد وأحمد مجدي مرسي وأيمن الأمير وندى رياض.

يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة يقام في الفترة من 24 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر.

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