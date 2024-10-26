مهرجان الجونة

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داليا البحيري بالتايجر ولبلبة بفستان أسود.. 34 صورة من مهرجان الجونة

07:58 م السبت 26 أكتوبر 2024
  • عرض 34 صورة
  • عرض 34 صورة
    السجادة الحمراء لفيلم رفعت عيني للسما
  • عرض 34 صورة
    أحمد مراد وزوجته
  • عرض 34 صورة
    الفنان صبري فواز
  • عرض 34 صورة
    السيناريست أحمد مراد
  • عرض 34 صورة
    الفنان يوسف عثمان
  • عرض 34 صورة
    الفنان هاني رمزي وزوجته
  • عرض 34 صورة
    السجادة الحمراء لعرض فيلم رفعت عيني للسما
  • عرض 34 صورة
    الفنانة داليا البحيري
  • عرض 34 صورة
    النجمة لبلبة من مهرجان الجونة
  • عرض 34 صورة
    داليا البحيري من عرض فيلم رفعت عيني للسما
  • عرض 34 صورة
    داليا البحيري
  • عرض 34 صورة
    النجمة لبلبة
  • عرض 34 صورة
    صبري فواز من عرض فيلم رفعت عيني للسما
  • عرض 34 صورة
    صبري فواز من السجادة الحمراء لمهرجان الجونة
  • عرض 34 صورة
    عمرو منسي
  • عرض 34 صورة
    صبري فواز
  • عرض 34 صورة
    كواليس عرض فيلم رفعت عيني للسما_20
  • عرض 34 صورة
    لبلبة تحضر عرض فيلم رفعت عيني للسما في مهرجان الجونة_21
  • عرض 34 صورة
    لبلبة على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي_22
  • عرض 34 صورة
    كواليس عرض فيلم رفعت عيني للسما في مهرجان الجونة
  • عرض 34 صورة
    لبلبة_24
  • عرض 34 صورة
    داليا البحيري على السجادة الحمراء
  • عرض 34 صورة
    ماريان خوري من مهرجان الجونة
  • عرض 34 صورة
    ماريان خوري
  • عرض 34 صورة
    نجوم ونجمات الفن على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة
  • عرض 34 صورة
    لبلبة من عرض فيلم رفعت عيني للسما من مهرجان الجونة
  • عرض 34 صورة
    هاني رمزي وزوجته
  • عرض 34 صورة
    ماريان خوري من عرض فيلم رفعت عيني للسما
  • عرض 34 صورة
    يوسف عثمان من عرض فيلم رفعت عيني للسما
  • عرض 34 صورة
    يوسف عثمان على السجادة الحمراء
  • عرض 34 صورة
    يوسف عثمان_34
  • عرض 34 صورة
    هاني رمزي من عرض فيلم رفعت عيني للسما
  • عرض 34 صورة
    يوسف عثمان يحضر عرض فيلم رفعت عيني للسما
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كتب- مروان الطيب:
تصوير- علاء أحمد:
يواصل نجوم ونجمات الفن التوافد على عرض الفيلم التسجيلي "رفعت عيني للسما" ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في نسخته السابعة هذا العام، والذي يشارك ضمن المسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية.

وكان من أبرز الحضور عمرو منسي المدير التنفيذي للمهرجان، ماريان خوري المدير الفني، النجمة لبلبة، السيناريست أحمد مراد، الفنان يوسف عثمان، الفنانة داليا البحيري، الفنان صبري فواز، وحرصوا على الاحتفاء بفريق عمل الفيلم والتقطوا العديد من الصور التذكارية على السجادة الحمراء.

ومنحت مجلة "فارايتي" العالمية جائزة "موهبة العام للشرق الأوسط" للفيلم التسجيلي "رفعت عيني للسما"، حيث يستكمل الفيلم قصة نجاحه العالمية بعد فوزه بجائزة "العين الذهبية" أفضل فيلم تسجيلي بفعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 77 هذا العام، ليصبح أول فيلم مصري يفوز بهذه الجائزة في تاريخ المهرجان.

فيلم " رفعت عيني للسما" من بطولة فريق مسرح بانوراما برشا بالصعيد: ماجدة مسعود وهايدي سامح ومونيكا يوسف ومارينا سمير ومريم نصار وليديا هارون ويوستينا سمير مؤسسة الفريق، ومن إنتاج فلوكة فيلمز، المنتج المنفذ محمد خالد ومساعدي الإخراج هاميس البلشي وضحى حمدي، ومديرو التصوير دينا الزنيني وأحمد إسماعيل وأيمن الأمير، وتسجيل الصوت مصطفى شعبان وسامح نبيل وأسامة جبيل وشدوى علي، بينما المونتاج لكل من فيرونيك لاجوارد وأحمد مجدي مرسي وأيمن الأمير وندى رياض.

يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة يقام في الفترة من 24 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر.

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