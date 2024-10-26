اليوم الثالث لمهرجان الجونة "فعاليات وإطلالات ولقطات".. تغطية خاصة (100 صورة وفيديو)

طلاب أكاديمية MBC ونجوم السعودية يشاركون في نشاطات وفعاليات على هامش

شهد اليوم الثالث لمهرجان الجونة السينمائي 2024 أجواءً مفعمة بالحيوية والإبداع، حيث تجمع عدد كبير من النجوم وصناع السينما في فعاليات متنوعة.

بدأ اليوم بعرض مجموعة من الأفلام المتنوعة، مثل "رفعت عيني للسما - طائر- حبيبي - الاختصار- حين تسمع صرصور الليل يحين دورك- برج الرومي- السلام عليك يا ماريا- جنة الشياطين- الموسيقى التصويرية للانقلاب- العجوز- احكيلهم عنا- أثر الأشباح- من التراب وإليه- ثلاثة أيام من الأسماك- أكاديمية ديزي".

كما أقيمت ندوات حوارية بحضور العديد من الوجوه المعروفة في عالم السينما.

وتفاعل الجمهور مع الفعاليات عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر الكثيرون عن حماسهم للأفلام المعروضة والأجواء الاحتفالية بين الفنانين.

ومع اقتراب المهرجان من منتصفه، تترقب الأنظار المزيد من المفاجآت والفعاليات المثيرة في الأيام القادمة، مما يجعل مهرجان الجونة السينمائي حدثًا لا يُنسى في عالم السينما.

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