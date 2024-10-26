"ثراء جبيل مع زوجها".. 16 صورة لـ نجوم الفن في عرض "رفعت عيني للسما" بمهرجان الجونة السينمائي

كتب- مروان الطيب:

تصوير- علاء أحمد:

احتفى نجوم الفن وفريق عمل الفيلم التسجيلي "رفعت عيني للسما" بعرضه مساء اليوم السبت، ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام.

وحرص فريق عمل الفيلم على حضور السجادة الحمراء قبل دقائق من عرض الفيلم، على رأسهم المخرج أيمن الأمير والمخرجة ندى رياض والتقطوا عدد من الصور التذكارية، وكان من أبرز الحضور من نجوم الفن الفنانة ثراء جبيل وخطيبها.

ومنحت مجلة "فارايتي" العالمية جائزة "موهبة العام للشرق الأوسط" للفيلم التسجيلي "رفعت عيني للسما"، حيث يستكمل الفيلم قصة نجاحه العالمية بعد فوزه بجائزة "العين الذهبية" أفضل فيلم تسجيلي بفعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 77 هذا العام، ليصبح أول فيلم مصري يفوز بهذه الجائزة في تاريخ المهرجان.

فيلم " رفعت عيني للسما" من بطولة فريق مسرح بانوراما برشا بالصعيد: ماجدة مسعود وهايدي سامح ومونيكا يوسف ومارينا سمير ومريم نصار وليديا هارون ويوستينا سمير مؤسسة الفريق، ومن إنتاج فلوكة فيلمز، المنتج المنفذ محمد خالد ومساعدي الإخراج هاميس البلشي وضحى حمدي، ومديرو التصوير دينا الزنيني وأحمد إسماعيل وأيمن الأمير، وتسجيل الصوت مصطفى شعبان وسامح نبيل وأسامة جبيل وشدوى علي، بينما المونتاج لكل من فيرونيك لاجوارد وأحمد مجدي مرسي وأيمن الأمير وندى رياض.



يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة يقام في الفترة من 24 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر.

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