23 صورة.. مظاهرة في حب إسعاد يونس بـ"الجونة السينمائي" ويسرا تحاورها

الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد ونادر نبيل:

نظم مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة جلسة حوارية للنجمة إسعاد يونس "صاحبة السعادة"، أدارتها النجمة يسرا، وسط حضور كوكبة من نجوم ونجمات الفن.

وشهدت الجلسة حضور: حسين فهمي، ركين سعد، أشرف عبدالباقي وابنته زينة، تامر هجرس، مريم نعوم، أحمد حاتم، يوسف عثمان، أحمد داود، أشرف زكي، روچينا، عمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة.

وتحدثت إسعاد عن مشوارها الفني، ومشاركتها في صناعة السينما، وكيف ترى الوضع الحالي للفن وأبرز التحديات التي تواجه الصناعة.

وكان مهرجان الجونة السينمائي افتتح دورته السابعة مساء يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر، وسط حضور كوكبة من نجوم ونجمات الفن من مختلف أنحاء العالم، وتستمر الفعاليات حتى 1 نوفمبر المُقبل.

وشهد حفل الافتتاح حضور: نيللي كريم، غادة عادل وابنتها مريم مجدي الهواري، إلهام شاهين، حسين فهمي، محمود حميدة، ميس حمدان، مي سليم، نسرين طافش، إنجي المقدم، أروى جودة، أشرف عبدالباقي وابنته زينة.