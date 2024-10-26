مع خطيبها.. أروى جودة تكشف تفاصيل حفل زفافها المنتظر من الجونة

كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة أروى جودة، تفاصيل حفل زفافها المنتظر، وذلك خلال تواجدها بمهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة بصحبة خطيبها.

وقالت أروى جودة، خلال لقائها ببرنامج "عرب وود" من الجونة: "زفافي هيكون بسيط جدا، وممكن أعمل كذا عشاء وكذا ريسيبشن.. ومش الفرح اللي نقعد بقا حرنين، ونرقص فيه لحد خمسة الصبح" .

وحضرت أروى جودة وخطيبها لأول مرة في مناسبة فنية بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة.

وانطلق الخميس الماضي، حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته السابعة هذا العام بحضور كوكبة من نجوم الفن بمصر والوطن العربي والعالم.

مهرجان الجونة السينمائي الدولي تقام دورته السابعة هذا العام في الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل.

يذكر أن، مهرجان الجونة السينمائي يعد أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام. ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.

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