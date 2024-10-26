مجلة Variety تمنح ندى رياض وأيمن الأمير جائزة موهبة العام للشرق الأوسط

الجونة- منى الموجي:

حصل المخرجان ندى رياض وأيمن الأمير، مخرجا فيلم رفعت عيني للسما، على جائزة موهبة العام للشرق الأوسط لعام 2024 من مجلة فارايتي. وجاء هذا التكريم في نفس يوم العرض الأول لفيلمهما ضمن المسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية في مهرجان الجونة السينمائي.

وفي سياق آخر، طرحت شركة فلوكة فيلمز خلال الأيام الماضية الإعلان التشويقي الثاني لفيلم رفعت عيني للسما من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير، تمهيداً لانطلاق الفيلم في دور العرض المصرية يوم ٦ نوفمبر.

وظهر في الإعلان فتيات البرشا في الصعيد وهن تطاردن أحلامهن، ترغب ماجدة في دراسة المسرح بالقاهرة، وتطمح هايدي في رقص الباليه، بينما تحلم مونيكا بأن تكون مغنية مشهورة، وسط اعتراض المحيطين بهن "لسه متجوزتيش لحد دلوقتي؟، بنات قليلة الأدب؟".

وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الفتيات الشجاعات اللاتي تقررن تأسيس فرقة مسرحية وعرض مسرحياتهن المستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي. تملأ الفتيات شوارع قريتهن الصغيرة بالشغف والمرح والغناء والرقص، بينما تحلمن بأن تصبحن نجمات مشهورات بالرغم من كل التحديات. يعطي الفيلم صوتا مسموعا لهذا الجيل الجديد من الشباب المصري ويعطي له نافذة من التعبير عن أحلامه ومستقبله.

الفيلم من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير وبطولة فريق مسرح بانوراما برشا، ماجدة مسعود وهايدي سامح ومونيكا يوسف ومارينا سمير ومريم نصار وليديا هارون ويوستينا سمير مؤسسة الفريق وإنتاج شركة فلوكة فيلمز. واستضافت قرية البرشا في محافظة المنيا فريق عمل الفيلم على مدار العديد من الأعوام.