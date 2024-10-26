بينهم مايان السيد ونيللي كريم.. 40 صورة لنجوم الفن في ثالث أيام مهرجان الجونة

كتب- هاني صابر:

أقيمت اليوم السبت، عدة فاعليات في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته السابعة لهذا العام.

وظهر بفاعليات اليوم عدد من نجوم الفن بينهم مايان السيد ونيللي كريم ويسرا ولبلبة وأمينة خليل وبسنت شوقي وزوجها محمد فراج وبشرى وأحمد حاتم وحسين فهمي والمنتج محمد حفظي والمخرج يسري نصرالله والفنانة يسرا اللوزي والمخرجة إيناس الدغيدي وآخرين.

وانطلق الخميس الماضي، حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته السابعة هذا العام بحضور كوكبة من نجوم الفن بمصر والوطن العربي والعالم.

مهرجان الجونة السينمائي الدولي تقام دورته السابعة هذا العام في الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل.

يذكر أن، مهرجان الجونة السينمائي يعد أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام. ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.

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