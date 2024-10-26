مهرجان الجونة

إعلان

بينهم مايان السيد ونيللي كريم.. 40 صورة لنجوم الفن في ثالث أيام مهرجان الجونة

04:54 م السبت 26 أكتوبر 2024
  • عرض 42 صورة
  • عرض 42 صورة
    بسنت شوقي (1)
  • عرض 42 صورة
    بسنت شوقي (2)
  • عرض 42 صورة
    بسنت شوقي
  • عرض 42 صورة
    المهندس نجيب ساويرس
  • عرض 42 صورة
    بشرى
  • عرض 42 صورة
    حسين فهمي
  • عرض 42 صورة
    فاعليات ثالث أيام الجونة (1)
  • عرض 42 صورة
    فاعليات ثالث أيام الجونة (2)
  • عرض 42 صورة
    فاعليات ثالث أيام الجونة (3)
  • عرض 42 صورة
    فاعليات ثالث أيام مهرجان الجونة (1)
  • عرض 42 صورة
    فاعليات ثالث أيام مهرجان الجونة (2)
  • عرض 42 صورة
    المهندس سميح ساويرس
  • عرض 42 صورة
    فاعليات ثالث أيام مهرجان الجونة (4)
  • عرض 42 صورة
    فاعليات ثالث أيام مهرجان الجونة (5)
  • عرض 42 صورة
    فاعليات ثالث أيام مهرجان الجونة (6)
  • عرض 42 صورة
    فاعليات ثالث أيام مهرجان الجونة (7)
  • عرض 42 صورة
    فاعليات ثالث أيام مهرجان الجونة (8)
  • عرض 42 صورة
    فاعليات ثالث أيام مهرجان الجونة (9)
  • عرض 42 صورة
    فاعليات ثالث أيام مهرجان الجونة (10)
  • عرض 42 صورة
    بشرى وحسين فهمي
  • عرض 42 صورة
    فراج ويسر نصرالله ونيللي كريم
  • عرض 42 صورة
    لبلبة (1)
  • عرض 42 صورة
    لبلبة (2)
  • عرض 42 صورة
    مايان السيد (2)
  • عرض 42 صورة
    مايان السيد
  • عرض 42 صورة
    محمد فراج
  • عرض 42 صورة
    فاعليات ثالث أيام مهرجان الجونة (3)
  • عرض 42 صورة
    نيللي كريم ومحمد فراج (1)
  • عرض 42 صورة
    مايان السيد (1)
  • عرض 42 صورة
    محمود حميدة
  • عرض 42 صورة
    يسرا (2)
  • عرض 42 صورة
    يسرا اللوزي (1)
  • عرض 42 صورة
    نيللي كريم ومحمد فراج (3)
  • عرض 42 صورة
    يسرا اللوزي (2)
  • عرض 42 صورة
    يسرا اللوزي وريا أبي راشد
  • عرض 42 صورة
    يسرا اللوزي
  • عرض 42 صورة
    يسرا
  • عرض 42 صورة
    يسري نصر الله
  • عرض 42 صورة
    نيللي كريم ومحمد فراج (2)
  • عرض 42 صورة
    يسرا اللوزي (3)
  • عرض 42 صورة
    يسري نصرالله
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- هاني صابر:

أقيمت اليوم السبت، عدة فاعليات في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته السابعة لهذا العام.

وظهر بفاعليات اليوم عدد من نجوم الفن بينهم مايان السيد ونيللي كريم ويسرا ولبلبة وأمينة خليل وبسنت شوقي وزوجها محمد فراج وبشرى وأحمد حاتم وحسين فهمي والمنتج محمد حفظي والمخرج يسري نصرالله والفنانة يسرا اللوزي والمخرجة إيناس الدغيدي وآخرين.

وانطلق الخميس الماضي، حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته السابعة هذا العام بحضور كوكبة من نجوم الفن بمصر والوطن العربي والعالم.

مهرجان الجونة السينمائي الدولي تقام دورته السابعة هذا العام في الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل.

يذكر أن، مهرجان الجونة السينمائي يعد أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام. ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.

اقرأ أيضا:

أول جلسة تصوير لـ جوري بكر بعد طلاقها للمرة الثانية (صور)

إطلاق الملصق التشويقي لفيلم "في شبر ميا" بسوق مهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة السينمائي مايان السيد نيللي كريم نجوم الفن يسرا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مجلة Variety تمنح ندى رياض وأيمن الأمير جائزة موهبة العام للشرق الأوسط

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو