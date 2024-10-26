بالفيديو.. رقص أسماء جلال والشرنوبي في "الأفتر بارتي" بالجونة السينمائي يثير تفاعلا فما قصته؟

كتبت - نوران أسامة:

شارك الفنان محمد الشرنوبي، متابعيه عبر السوشيال ميديا، مقطع فيديو غناء ورقص يجمع بينه وبين الفنانة أسماء جلال في الافتر بارتي بالجونة السينمائي.

ونشر الشرنوبي، الفيديو، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "جبت لك يومها فشار..قدام السيما في حفلة ٩ ".

وجاء تفاعل الجمهور عبر الإنترنت سريعاً، حيث تم تداول الفيديو على نطاق واسع، مع تعليقات مشجعة وآراء إيجابية حول الأجواء الاحتفالية التي شهدها المهرجان، واستمراره في جذب الأنظار، مما يجعله مكانًا للإبداع والاحتفال بالسينما والفن.

وانهالت التعليقات:" إيه الجمال دا، تحفة، أجمل اتنين في المهرجان، مبهج جدا، أجمل اتنين".

ومن المقرر أن يقدم الشرنوبي مع أسماء جلال أغنية في مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة.

وشهد حفل افتتاح الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، تقديم النجوم محمد الشرنوبي، ونوران أبو طالب، وهنا يسري، "ميدلي" لأشهر أغاني أفلام السينما المصرية عبر تاريخها من ألحان ماهر الملاخ.

وضمت أغنيات "برضاك" و "تمر حنة" و "طير بينا يا قلبي" و"احنا التلاتة" ، "والله ولعب الهوى"، و "الكيمي كا"، "مسمعتش يا غايب"، و"قالك إيه"، و"كابوريا"، و"بس انت تغني" و"ولا بنخاف" و"أصحاب أنا وأنت ولا؟"، و"النور مكانه في القلوب"، و"هي إيه الحياة" و "يالي نسيت الغرام"، و "علي صوتك"، و "ده مكانا في حتة تانية" و"عيش".

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