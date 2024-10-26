مهرجان الجونة

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14 صورة.. نجوم الفن يحضرون جلسة حوارية للمخرج هاني أبو أسعد بمهرجان الجونة السينمائي

03:03 م السبت 26 أكتوبر 2024
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    نجوم الفن يحضرون جلسة حوارية للمخرج هاني أبو أسعد بمهرجان الجونة السينمائي (4)
  • عرض 14 صورة
    نجوم الفن يحضرون جلسة حوارية للمخرج هاني أبو أسعد بمهرجان الجونة السينمائي (5)
  • عرض 14 صورة
    نجوم الفن يحضرون جلسة حوارية للمخرج هاني أبو أسعد بمهرجان الجونة السينمائي (6)
  • عرض 14 صورة
    نجوم الفن يحضرون جلسة حوارية للمخرج هاني أبو أسعد بمهرجان الجونة السينمائي (7)
  • عرض 14 صورة
    نجوم الفن يحضرون جلسة حوارية للمخرج هاني أبو أسعد بمهرجان الجونة السينمائي (8)
  • عرض 14 صورة
    نجوم الفن يحضرون جلسة حوارية للمخرج هاني أبو أسعد بمهرجان الجونة السينمائي (9)
  • عرض 14 صورة
    نجوم الفن يحضرون جلسة حوارية للمخرج هاني أبو أسعد بمهرجان الجونة السينمائي (1)
  • عرض 14 صورة
    نجوم الفن يحضرون جلسة حوارية للمخرج هاني أبو أسعد بمهرجان الجونة السينمائي (3)
  • عرض 14 صورة
    نجوم الفن يحضرون جلسة حوارية للمخرج هاني أبو أسعد بمهرجان الجونة السينمائي (10)
  • عرض 14 صورة
    نجوم الفن يحضرون جلسة حوارية للمخرج هاني أبو أسعد بمهرجان الجونة السينمائي (13)
  • عرض 14 صورة
    نجوم الفن يحضرون جلسة حوارية للمخرج هاني أبو أسعد بمهرجان الجونة السينمائي (12)
  • عرض 14 صورة
    نجوم الفن يحضرون جلسة حوارية للمخرج هاني أبو أسعد بمهرجان الجونة السينمائي (11)
  • عرض 14 صورة
    نجوم الفن يحضرون جلسة حوارية للمخرج هاني أبو أسعد بمهرجان الجونة السينمائي (14)
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الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

نظم مهرجان الجونة السينمائي جلسة حوارية للمخرج الفلسطيني العالمي هاني أبو أسعد، ضمن فعاليات الدورة السابعة، وأدارها الناقد أحمد شوقي.

وشهدت الجلسة حضور عدد كبير من نجوم الفن وصناعه، بينهم: المخرج هاني خليفة، المخرج تامر عشري، الفنانة يسرا اللوزي، الفنان أمير المصري، الفنانة تارا عماد، الفنان يوسف عثمان، الفنان أحمد حاتم، الكاتب أحمد مراد، والفنان كريم قاسم، الفنان طارق الإبياري.

جدير بالذكر أن اليوم السبت تقام جلسة حوارية للنجمة الكبيرة إسعاد يونس، وتحاورها النجمة الكبيرة يسرا.

وكان مهرجان الجونة السينمائي افتتح دورته السابعة مساء يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر، وسط حضور كوكبة من نجوم ونجمات الفن من مختلف أنحاء العالم، وتستمر الفعاليات حتى 1 نوفمبر المُقبل.

نجوم الفن هاني أبو أسعد مهرجان الجونة السينمائي أحمد شوقي كريم قاسم طارق الإبياري
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