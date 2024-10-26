مهرجان الجونة

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بالصور| سميح ساويرس يتفقد فعاليات ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي في منطقة البلازا

02:23 م السبت 26 أكتوبر 2024
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    سميح ساويرس يتفقد فعاليات ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي في منطقة البلازا (1)
  • عرض 3 صورة
    سميح ساويرس يتفقد فعاليات ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي في منطقة البلازا (3)
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الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

تفقد المهندس سميح ساويرس مؤسس الجونة ورئيس مجلس إدارة مهرجان الجونة السينمائي، فعاليات ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي، والمُقامة في منطقة البلازا.

وشارك سميح في جولته عمرو منسي المدير التنفيذي والمؤسس المشارك لمهرجان الجونة السينمائي.

ويشهد اليوم السبت إقامة جلسة حوارية للنجمة إسعاد يونس تديرها النجمة الكبيرة يسرا، وجلسة أخرى للمخرج هاني أبو أسعد يديرها الناقد أحمد شوقي.

وكان مهرجان الجونة السينمائي افتتح دورته السابعة مساء يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر، وسط حضور كوكبة من نجوم ونجمات الفن من مختلف أنحاء العالم، وتستمر الفعاليات حتى 1 نوفمبر المُقبل.

سميح ساويرس مهرجان الجونة السينمائي منطقة البلازا عمرو منسي
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