بالصور| نجيب ساويرس يزور معرضي "محمد بكر" و"مدن مصرية احتضنت السينما" في "الجونة السينمائي"

الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

زار المهندس نجيب ساويرس مؤسس مهرجان الجونة السينمائي، معرض "مدن مصرية احتضنت السينما" ومعرض المصور الكبير محمد بكر، وذلك في منطقة البلازا، التي تضم معظم فعاليات الدورة السابعة من المهرجان.

وأشاد نجيب بالمعرض وجمعه حوارا مع المصور الكبير محمد بكر، بشأن المعرض والصور الموجودة فيه، وتصادف أيضا تواجد الفنان حسين فهمي لزيارة المعرض.

يضم معرض مدن مصرية احتضنت السينما لقطات من عدة أفلام تم تصويرها في 7 محافظات مصرية، وكانت بمثابة توثيق لمناطق مختلفة، كما يشاهد الجمهور في معرض محمد بكر صورا من أفلام مصرية مهمة.

وكان مهرجان الجونة السينمائي افتتح دورته السابعة مساء يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر، وسط حضور كوكبة من نجوم ونجمات الفن من مختلف أنحاء العالم، وتستمر الفعاليات حتى 1 نوفمبر المُقبل.