مهرجان الجونة

إعلان

نجوم الفن يناقشون أفكار مسابقة سينما تِك (جيميناي أفريقيا) في "الجونة السينمائي" (صور)

12:33 م السبت 26 أكتوبر 2024
  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
    نجوم الفن يناقشون أفكار مسابقة سينما تِك (4)
  • عرض 23 صورة
    نجوم الفن يناقشون أفكار مسابقة سينما تِك (1)
  • عرض 23 صورة
    نجوم الفن يناقشون أفكار مسابقة سينما تِك (5)
  • عرض 23 صورة
    نجوم الفن يناقشون أفكار مسابقة سينما تِك (6)
  • عرض 23 صورة
    نجوم الفن يناقشون أفكار مسابقة سينما تِك (8)
  • عرض 23 صورة
    نجوم الفن يناقشون أفكار مسابقة سينما تِك (9)
  • عرض 23 صورة
    نجوم الفن يناقشون أفكار مسابقة سينما تِك (10)
  • عرض 23 صورة
    نجوم الفن يناقشون أفكار مسابقة سينما تِك (11)
  • عرض 23 صورة
    نجوم الفن يناقشون أفكار مسابقة سينما تِك (12)
  • عرض 23 صورة
    نجوم الفن يناقشون أفكار مسابقة سينما تِك (7)
  • عرض 23 صورة
    نجوم الفن يناقشون أفكار مسابقة سينما تِك (15)
  • عرض 23 صورة
    نجوم الفن يناقشون أفكار مسابقة سينما تِك (16)
  • عرض 23 صورة
    نجوم الفن يناقشون أفكار مسابقة سينما تِك (3)
  • عرض 23 صورة
    نجوم الفن يناقشون أفكار مسابقة سينما تِك (18)
  • عرض 23 صورة
    نجوم الفن يناقشون أفكار مسابقة سينما تِك (19)
  • عرض 23 صورة
    نجوم الفن يناقشون أفكار مسابقة سينما تِك (20)
  • عرض 23 صورة
    نجوم الفن يناقشون أفكار مسابقة سينما تِك (17)
  • عرض 23 صورة
    نجوم الفن يناقشون أفكار مسابقة سينما تِك (14)
  • عرض 23 صورة
    نجوم الفن يناقشون أفكار مسابقة سينما تِك (22)
  • عرض 23 صورة
    نجوم الفن يناقشون أفكار مسابقة سينما تِك (21)
  • عرض 23 صورة
    نجوم الفن يناقشون أفكار مسابقة سينما تِك (23)
  • عرض 23 صورة
    نجوم الفن يناقشون أفكار مسابقة سينما تِك (24)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

بدأت قبل قليل جلسة النسخة الرابعة من مسابقة تقديم الأفكار في سينما تك جيميناي أفريقيا، على مسرح سيني جونة في منطقة البلازا، ضمن فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

ويشارك في الجلسة مجموعة كبيرة من الصناع ونجوم الفن، بينهم: حسين فهمي، بشرى، محمد فراج، بسنت شوقي، يسري نصر الله، نيللي كريم، أمينة خليل، وعدلي توما الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة چيميناي أفريقيا.

وانطلقت فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر، وتستمر حتى 1 نوفمبر المُقبل، وتشهد عرض حوالي 83 فيلما من مختلف أنحاء العالم.

مهرجان الجونة السينمائي نجوم الفن سينما تك جيميناي أفريقيا مسرح سيني جونة حسين فهمي بشرى محمد فراج
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بالصور.. بسنت شوقي ومحمد فراج في ثالث أيام مهرجان الجونة بدورته السابعة

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو