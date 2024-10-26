مهرجان الجونة

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بالصور.. نيللي كريم تشارك بفاعليات ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة

12:29 م السبت 26 أكتوبر 2024
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    نيللي كريم - ثالث أيام الجونة (4)
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    نيللي كريم - ثالث أيام الجونة (3)
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كتب- هاني صابر:

تصوير- علاء أحمد:

حرصت النجمة نيللي كريم، على المشاركة بفاعليات اليوم الثالث لمهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته السابعة هذا العام.

وظهرت نيللي كريم بصحبة المخرج يسري نصرالله وبجانبها عدد من النجوم، وذلك خلال حضورهم ندوة "چيميناي إفريقيا".

وانطلق الخميس الماضي، حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته السابعة هذا العام بحضور كوكبة من نجوم الفن بمصر والوطن العربي والعالم.

مهرجان الجونة السينمائي الدولي تقام دورته السابعة هذا العام في الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل.

يذكر أن، مهرجان الجونة السينمائي يعد أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام. ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.

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نيللي كريم مهرجان الجونة السينمائي يسري نصرالله نجوم الفن مهرجان الجونة
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