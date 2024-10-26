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إطلاق الملصق التشويقي لفيلم "في شبر ميا" بسوق مهرجان الجونة السينمائي

10:56 ص السبت 26 أكتوبر 2024

بوستر فيلم في شبر ميا

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الجونة- منى الموجي:

أعلنت شركة Victoria Film عن البدء في مراحل إنتاج فيلمها القادم "في شبر ميا" خلال مشاركتها بسوق مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة التي تقام فعالياتها في الفترة ما بين 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2024.

وطرحت الشركة الملصق التشويقي للفيلم ويعتبر الفيلم الروائي الطويل الثالث للشركة.

يذكر أن أحدث إنتاجات الشركة فيلم الصف الأخير، بطولة بيومي فؤاد وتيام قمر، وإخراج شريف محسن. وحصل على جائزتين في مسابقة الأفلام المصرية بالدورة 39 لمهرجان الإسكندرية لدول البحر الأبيض المتوسط "أفضل فيلم وأفضل سيناريو". كما شارك في المسابقة الرسمية بمهرجان روتردام للفيلم العربي في دورته 24.

‏Victoria Film تأسست عام (2017) على يد المخرج والمنتج شريف محسن، وفي عام (2019) أنتجت أولى أعمالها وهو الفيلم القصير "أزرق مش قاتم" الذي شارك في مهرجان شنغهاي للأفلام القصيرة عام 2021، وفي عام (2022) شارك في مهرجان القاهرة للأفلام القصيرة ومهرجان روتردام للفيلم العربي، وفي عام (2020) أنتجت الفيلم الروائي الطويل "يوم في القاهرة"، وفي عام (2021)الفيلم الوثائقي "صدى صوت" الذي يعرض أحداث حي الشيخ جراح، وفاز بجائزة التنويه الشرفي في مهرجان جنوب شرق آسيا للأفلام القصيرة، ويعتبر الفيلم الروائي الطويل الصف الأخير (2023) هو أحدث إنتاجات الشركة.

بوستر فيلم في شبر ميا

فيلم في شبر ميا مهرجان الجونة السينمائي شركة Victoria Film
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