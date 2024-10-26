الجونة السينمائي.. يسرا تحاور إسعاد يونس وجلسة حوارية للمخرج هاني أبو أسعد اليوم

الجونة- منى الموجي:

يشهد مهرجان الجونة السينمائي اليوم السبت 26 أكتوبر، ضمن فعاليات دورته السابعة، عددا من الجلسات الحوارية مع صناع السينما، وحلقات نقاش تتناول قضايا الصناعة، وفي السطور التالية نستعرض الجلسات المُقامة اليوم:

مسرح سيني جونة

11:30 صباحًا- 1:30 مساءً

النسخة الرابعة من مسابقة تقديم الأفكار في سينما تِك (جيميناي أفريقيا).

لجنة التحكيم: نيللي كريم، أمينة خليل، نور النبوي، طارق الجنايني، عدلي توما، يدير الجلسة: سارة بيسادا.

2:00 - 3:30 مساءً

حوار مع هاني أبو أسعد

يدير الحوار: أحمد شوقي

4:00 - 5:00 مساءً

حوار مع إسعاد يونس

يدير الحوار: يسرا

حجرة المنتدى

11:00 صباحًا- 12:30 مساءً

التوزيع الدولي: رحلة الفيلم للعالم

المتحدثون: ميشال زانا، علاء كركوتي، جيسيكا خوري، أليس خروبي، غاري سبرينغر.

1:00 - 2:30 مساءً

الإنتاج المشترك: الفرص والتحديات

المتحدثون: محمد حفظي، دوروثي بينماير، أمجد أبو العلا، كلير شاساني.

يدير الجلسة: رولا ناصر.

3:00 - 4:30 مساءً

سوق الأفلام: الوجه التجاري للمهرجانات

المتحدثون: جيروم بيلارد، ماجدالين ريدي، مارسيلو باوليلو

يدير الجلسة: محمد تيمور.

حجرة الورش

10:00 صباحًا- 2:00 مساءً

ورشة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين: قصص اللاجئين الفريدة من نوعها

تدريب: المخرجة نجوى النجار.

ورشة مغلقة.

4:30 - 6:00 مساءً

صناعة الفيلم العربي: فرص وتحديات

تدير الجلسة: لانا الجندي -سكاي نيوز

المتحدثون: فريد بوغدير، أحمد بدوي، عماد اسكندر، صافي، حفظي، مهند البكري، رولا ناصر.

جدير بالذكر أن مهرجان الجونة السينمائي تقام فعاليات دورته السابعة في الفترة من 24 أكتوبر حتى 1 نوفمبر المُقبل، وقام بتكريم النجم محمود حميدة، ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي.