بينها "رفعت عيني للسما".. تعرف على جدول فعاليات ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي

الجونة- منى الموجي:

يواصل مهرجان الجونة السينمائي تقديم فعاليات برنامج دورته السابعة، وذلك اليوم السبت 26 أكتوبر.

وفي السطور التالية جدول عروض الأفلام اليوم:

- مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة: في الساعة السابعة والنصف مساء، يُعرض فيلم "رفعت عيني للسما".

- وفي قاعة أوديماكس (مدرسة منارة)، في تمام الساعة الواحدة ظهرا، يعرض المهرجان فيلم طائر، ومدته 119 دقيقة، وفيلم حبيبي يشاهده الجمهور الساعة الثالثة والنصف مساء، وتدور أحداثه في 100 دقيقة، وفي السادسة مساء يُعرض

فيلم الاختصار ومدته 180 دقيقة.

- وتستقبل سي سينما 1، في الرابعة إلا ربع عصرا، فيلم "حين تسمع صرصور الليل يحين دورك" وتدور أحداثه في 94 دقيقة، وفي السادسة مساء فيلم برج الرومي ومدته 93 دقيقة، وفيلم السلام عليك يا ماريا في تمام التاسعة وربع مساء، وتدور أحداثه في 112 دقيقة.

- وتعرض سي سينما 2، في الثانية عشرة ظهرا فيلم جنة الشياطين، ومدته 79 دقيقة، وفي الثانية والربع ظهرا "الموسيقى التصويرية للانقلاب" ومدته 150 دقيقة، وفي الخامسة والربع مساء فيلم يتعلم، وفيلم "العجوز" في الثامنة إلا ربع مساء، وفيلم إحكيلهم عنا، في التاسعة مساء.

- ويشاهد الجمهور في سي سينما 3، أفلام: أثر الأشباح الساعة الثانية ظهرا، فيلم من التراب وإليه في تمام الساعة 5:30 مساء، وفيلم "ثلاثة أيام من الأسماك" في الثامنة مساء، وفيلم "أكاديمية ديزي" الساعة التاسعة والنصف مساء.

يُذكر أن حفل افتتاح الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي أقيم يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر، وتستمر الفعاليات حتى 1 نوفمبر المُقبل.