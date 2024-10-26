فيديو| هل تعلن جيجي حديد زواجها من برادلي كوبر؟.. والدها يجيب من مهرجان الجونة السينمائي

كتب- مروان الطيب:

رد رجل الأعمال الأمريكي ذو الأصول الفلسطينية محمد حديد على سؤال قرب زواج ابنته عارضة الأزياء جيجي حديد من صديقها الممثل العالمي برادلي كوبر وذلك أثناء حضوره فعاليات حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام.

ونشر موقع "ET بالعربي" مقطع فيديو من لقائه مع محمد حديد، تطرق خلاله إلى علاقة ابنته جيجي بالنجم برادلي كوبر وعن قرب الاحتفال بزفافهما رسميًا خلال الفترة المقبلة نظرًا لعلاقتهما الممتدة لأكثر من عام الان.

وعن علاقة ابنته جيجي ببرادلي كوبر وإمكانية زواجهما قال: "مش معروف لسه، حاسس أن فيه أشياء طيبة هتصير إن شاء الله".

واًصر الثنائي جيجي حديد وبرادلي كوبر على بقاء علاقتهما بعيدًا عن الأضواء، وكانت الخصوصية هي من أبرز أسباب نجاح هذه العلاقة وسط أنباء بقرب الإعلان رسميًا عن زواجهما خلال الفترة المقبلة.

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ومن المعروف عن جيجي وشقيقتها وبيلا حديد دعمهما للقضية الفلسطينية ودائماً ما يقوما بنشر صوراً وفيديوهات عبر حساباتهما الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وهما يدينان كل أشكال العنف تجاه الشعب الفلسطيني من قبل السلطات الإسرائيلية وذلك نظراً لوالدهما رجل الأعمال محمد حديد وحرصه على معرفتهما بأصولهما وجذورهما العربية.

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