مهرجان الجونة

إعلان

محمود حميدة يتحدث عن أهمية صناعة السينما ويتذكر محطاته الفنية في "الجونة السينمائي"

11:50 م الجمعة 25 أكتوبر 2024
  • عرض 35 صورة
  • عرض 35 صورة
    محاضرة النجم محمود حميدة بعد تكريمه
  • عرض 35 صورة
    محاضرة النجم محمود حميدة بعد تكريمه
  • عرض 35 صورة
    محاضرة النجم محمود حميدة بعد تكريمه
  • عرض 35 صورة
    محاضرة النجم محمود حميدة بعد تكريمه
  • عرض 35 صورة
    محاضرة النجم محمود حميدة بعد تكريمه
  • عرض 35 صورة
    محاضرة النجم محمود حميدة بعد تكريمه
  • عرض 35 صورة
    محاضرة النجم محمود حميدة بعد تكريمه
  • عرض 35 صورة
    محاضرة النجم محمود حميدة بعد تكريمه
  • عرض 35 صورة
    محاضرة النجم محمود حميدة بعد تكريمه
  • عرض 35 صورة
    محاضرة النجم محمود حميدة بعد تكريمه
  • عرض 35 صورة
    محاضرة النجم محمود حميدة بعد تكريمه
  • عرض 35 صورة
    محاضرة النجم محمود حميدة بعد تكريمه
  • عرض 35 صورة
    محاضرة النجم محمود حميدة بعد تكريمه
  • عرض 35 صورة
    محاضرة النجم محمود حميدة بعد تكريمه
  • عرض 35 صورة
    محاضرة النجم محمود حميدة بعد تكريمه
  • عرض 35 صورة
    محاضرة النجم محمود حميدة بعد تكريمه
  • عرض 35 صورة
    محاضرة النجم محمود حميدة بعد تكريمه
  • عرض 35 صورة
    محاضرة النجم محمود حميدة بعد تكريمه
  • عرض 35 صورة
    محاضرة النجم محمود حميدة بعد تكريمه
  • عرض 35 صورة
    محاضرة النجم محمود حميدة بعد تكريمه
  • عرض 35 صورة
    محاضرة النجم محمود حميدة بعد تكريمه
  • عرض 35 صورة
    محاضرة النجم محمود حميدة بعد تكريمه
  • عرض 35 صورة
    محاضرة النجم محمود حميدة بعد تكريمه
  • عرض 35 صورة
    محاضرة النجم محمود حميدة بعد تكريمه
  • عرض 35 صورة
    محاضرة النجم محمود حميدة بعد تكريمه
  • عرض 35 صورة
    محاضرة النجم محمود حميدة بعد تكريمه
  • عرض 35 صورة
    محاضرة النجم محمود حميدة بعد تكريمه
  • عرض 35 صورة
    محاضرة النجم محمود حميدة بعد تكريمه
  • عرض 35 صورة
    محاضرة النجم محمود حميدة بعد تكريمه
  • عرض 35 صورة
    محاضرة النجم محمود حميدة بعد تكريمه
  • عرض 35 صورة
    محاضرة النجم محمود حميدة بعد تكريمه
  • عرض 35 صورة
    محاضرة النجم محمود حميدة بعد تكريمه
  • عرض 35 صورة
    محاضرة النجم محمود حميدة بعد تكريمه
  • عرض 35 صورة
    محاضرة النجم محمود حميدة بعد تكريمه
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الجونة- منى الموجي:
تصوير- علاء أحمد ونادر نبيل:
حفاوة كبيرة شهدتها محاضرة النجم الكبير محمود حميدة بعد تكريمه وحصوله على جائزة الإنجاز الإبداعي في افتتاح الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

المحاضرة أدارتها مريم الخشت وشهدت حضور عدد كبير من نجوم الفن، حميدة شارك الجميع خبراته، وتحدث في البداية عن احتقار البعض لمهن التسلية، معتبرا أن الأزمة تكمن في احتقار المجتمع الإنساني لمهن التسلية، رغم الدور الكبير والمهم الذي تلعبه هذه المهن، قائلا "التسلية شيء عظيم".

وشدد حميدة على أن صناعة السينما هي أثقل صناعة في التاريخ، لكنها في تدهور منذ إنشائها بسبب غياب القانون، وعلق حميدة على أهمية الصناعة قائلا "انتوا فاكرين نفسكوا بتعملوا ساندوتش.. احنا بنعمل فيلم".

التأثر الشديد ظهر على حميدة وقت حديثه عن التكريم، إذ غالب النجم المصري دموعه، مؤكدا أنه طيلة مشواره الفني لم ينتبه إلى رؤية من حوله إليه، لكن كلمة إيناس الدغيدي وتقديمها له في حفل الافتتاح كشفت له ذلك الجانب، وهو ما ذكره بتأثر شديد متلقيا تحية الجميع.

حميدة تحدث حول العديد من محطاته الفنية، وأبرزها فيلم "فارس المدينة" الذي قدمه مع المخرج الراحل محمد خان، وكيف تم التعامل معه في الفيلم بمنطق "عمال الترحيلات"، بعدما كان يجلس على مقهى "بعرة" وتحضر إليه سيارة التصوير من أجل اصطحابه إلى أماكن التصوير المختلفة، حيث جرى تصوير معظم المشاهد في الشوارع.

كما كشف حميدة عن الصعوبات التي واجهته في الأعمال، وخاصة فيلم "جنة الشياطين"، بعدما اقتلع أسنانه من أجل تقديم الشخصية التي لعبها.
شهدت الجلسة حضور: حسين فهمي، إنجي المقدم، يسرا اللوزي، نجلاء بدر، رانيا يوسف، نور النبوي، أحمد داود.

مهرجان الجونة السينمائي محمود حميدة ثاني أيام الجونة صناعة السينما
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"المروحة الورقية" وسيلة نجوم الفن لمقاومة الحر في مهرجان الجونة السينمائي

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو