نور النبوي: محمود حميدة يتعامل مع الأجيال الجديدة بطريقة رائعة (صور)

الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد ونادر نبيل:

قال الفنان نور النبوي إن النجم محمود حميدة دائما ما يتعامل مع الأجيال الجديدة بطريقة رائعة، مشددا على أنه يحتضنهم ويجعلهم يشعرون أنه من نفس جيلهم، مضيفا "وأنا شايف إن ده شيء عبقري".

وتابع نور في جلسة حوارية أقيمت اليوم الجمعة 25 أكتوبر ، ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، موجها حديثه لـ محمود حميدة: "حضرتك رجل صناعة كبير، وفي نفس الوقت ممثل كبير وموهوب وعندك خبرة كبيرة، كيف استطعت صنع التوازن بين كونك فنان ورجل صناعة؟".

ورد حميدة "لما دخلت الصناعة قالولي مش هتنتج قلت لأ أنا رجل أؤمن بالتخصص أنا ممثل فيه منتجين ينتجوا، فضلت على هذا الظن لحد ما درست بالخارج الفن، وكنت أحرص على مشاهدة التتر الأخير وأجد أسماء منتجين وهم نجوم كبار ولم يظهروا في الفيلم، وعرفت أن هؤلاء الصناع الكبار سواء مدير التصوير وكاتب السيناريو والمخرج والمنتج، لابد أن يكونوا ضالعين في العملية الإنتاجية وأن هذا الأمر يسمح بالتطوير".

جدير بالذكر أن حفل افتتاح الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي أقيم في 24 أكتوبر، وشهد منح حميدة جائزة الإنجاز الإبداعي.