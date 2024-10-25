بطانة إنجي المقدم وفستان رانيا يوسف.. 80 صورة لـ النجوم ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي

كتب- مروان الطيب:

تصوير- علاء أحمد:

يواصل نجوم ونجمات الوسط الفني الاحتفاء بفعاليات اليوم الثاني من الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية".

وحرص عدد كبير من النجوم على حضور عدد من فعاليات المهرجان منها الفيلم التونسي "ماء العين" الذي يعرض ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وكان أبرز المتواجدين الفنانة أمينة خليل، الفنان هاني رمزي وزوجته، الفنانة رانيا يوسف التي ظهرت بفستان فوشيا، الفنانة الأردنية حسناء سيف الدين، الفنانة داليا البحيري، الفنانة بسمة، الفنانة إنجي المقدم التي ارتدت توب مبطن، الفنانة نجلاء بدر، الفنانة إشراق مطر، الفنانة ألفت عمرالتي ظهرت بشورت نحاسي اللون، السيناريست إنجي علاء، الفنانة ثراء جبيل، المخرج السوداني أمجد أبو العلا، وحرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية.

وشهد فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الجونة ندوة للنجم الكبير محمود حميدة عقب تكريمه بجائزة "الإنجاز الإبداعي" على هامش حفل الافتتاح الذي أقيم مساء أمس الخميس، وأعرب حميدة عن سعادته بالتكريم وتحدث مع الحضور عن كواليس أعماله الفنية وتعاونه مع عدد من أبرز وألمع النجوم وصناع السينما المصرية طوال مسيرة فنية حافلة بالأعمال الهامة.

مهرجان الجونة السينمائي يُعد واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تقديم مجموعة متنوعة من الأفلام لجمهور شغوف ومتحمس للفن السينمائي. يسعى المهرجان إلى تعزيز التواصل بين الثقافات عبر السينما وربط صناع الأفلام في المنطقة بنظرائهم الدوليين، بهدف تشجيع التعاون والتبادل الثقافي. كما يلتزم المهرجان باكتشاف أصوات سينمائية جديدة، ويطمح لأن يكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال "منصة الجونة السينمائية"، ذراعه الصناعية المخصصة لدعم وتطوير مشاريع السينما.

يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام ستقام فعالياته في الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل.

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