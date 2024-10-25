مهرجان الجونة

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بطانة إنجي المقدم وفستان رانيا يوسف.. 80 صورة لـ النجوم ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي

09:34 م الجمعة 25 أكتوبر 2024
  • عرض 81 صورة
  • عرض 81 صورة
    أشرف زكي وروجينا من مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 81 صورة
    أشرف زكي وروجينا من السجادة الحمراء لمهرجان الجونة
  • عرض 81 صورة
    أشرف زكي وروجينا
  • عرض 81 صورة
    السيناريست إنجي علاء
  • عرض 81 صورة
    ألفت عمر على السجادة الحمراء من مهرجان الجونة
  • عرض 81 صورة
    ألفت عمر من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 81 صورة
    ألفت عمر من مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 81 صورة
    ألفت عمر
  • عرض 81 صورة
    الفنان هاني رمزي
  • عرض 81 صورة
    الفنانة إشراق مطر
  • عرض 81 صورة
    الفنانة الأردنية حسناء سيف الدين
  • عرض 81 صورة
    السيناريست إنجي علاء من مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 81 صورة
    الفنانة ألفت عمر
  • عرض 81 صورة
    إشراق مطر من مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 81 صورة
    الفنانة أمينة خليل
  • عرض 81 صورة
    الفنانة إنجي المقدم من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 81 صورة
    الفنانة أمينة خليل
  • عرض 81 صورة
    الفنانة بسمة_20
  • عرض 81 صورة
    الفنانة ثراء جبيل وزوجها_21
  • عرض 81 صورة
    الفنانة ثراء جبيل_22
  • عرض 81 صورة
    الفنانة داليا البحيري من مهرجان الجونة_23
  • عرض 81 صورة
    الفنانة داليا البحيري_24
  • عرض 81 صورة
    الفنانة رانيا يوسف من مهرجان الجونة_25
  • عرض 81 صورة
    الفنانة رانيا يوسف_26
  • عرض 81 صورة
    الفنانة نجلاء بدر على السجادة الحمراء_27
  • عرض 81 صورة
    الفنانة نجلاء بدر_28
  • عرض 81 صورة
    المخرج السوداني أمجد أبو العلا من السجادة الحمراء_29
  • عرض 81 صورة
    المخرج السوداني أمجد أبو العلا_30
  • عرض 81 صورة
    الفنانة إنجي المقدم
  • عرض 81 صورة
    النجوم في مهرجان الجونة السينمائي_32
  • عرض 81 صورة
    أمجد أبو العلا من عرض فيلم ماء العين في مهرجان الجونة_33
  • عرض 81 صورة
    المخرج أمجد أبو العلا_31
  • عرض 81 صورة
    أمينة خليل على السجادة الحمراء_35
  • عرض 81 صورة
    أمينة خليل في مهرجان الجونة_36
  • عرض 81 صورة
    أمينة خليل من السجادة الحمراء في مهرجان الجونة_37
  • عرض 81 صورة
    الفنانة أمينة خليل من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 81 صورة
    أمينة خليل تخطف الأنظار من على السجادة الحمراء_34
  • عرض 81 صورة
    أمينة خليل_40
  • عرض 81 صورة
    أمينة خليل من عرض الفيلم التونسي ماء العين_38
  • عرض 81 صورة
    إنجي المقدم تخطف الأنظار من السجادة الحمراء لمهرجان الجونة_41
  • عرض 81 صورة
    إنجي المقدم من مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 81 صورة
    إنجي المقدم
  • عرض 81 صورة
    إنجي علاء من عرض الفيلم التونسي ماء العين
  • عرض 81 صورة
    إنجي علاء من فعاليات مهرجان الجونة
  • عرض 81 صورة
    إنجي علاء من مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 81 صورة
    بسمة من عرض الفيلم التونسي ماء العين في مهرجان الجونة
  • عرض 81 صورة
    بسمة من على السجادة الحمراء
  • عرض 81 صورة
    بسمة
  • عرض 81 صورة
    إنجي المقدم من على السجادة الحمراء
  • عرض 81 صورة
    ثراء جبيل تحضر عرض فيلم ماء العين في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 81 صورة
    ثراء جبيل من مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 81 صورة
    ثراء جبيل وزوجها من السجادة الحمراء في مهرجان الجونة
  • عرض 81 صورة
    ثراء جبيل من على السجادة الحمراء
  • عرض 81 صورة
    حسناء سيف الدين من السجادة الحمراء لمهرجان الجونة
  • عرض 81 صورة
    حسناء سيف الدين من مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 81 صورة
    حسناء سيف الدين
  • عرض 81 صورة
    أمينة خليل من مهرجان الجونة_39
  • عرض 81 صورة
    داليا البحيري على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة
  • عرض 81 صورة
    داليا البحيري من فعاليات مهرجان الجونة
  • عرض 81 صورة
    داليا البحيري بإطلالة أنيقة على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة
  • عرض 81 صورة
    رانيا يوسف بإطلالة جريئة من مهرجان الجونة
  • عرض 81 صورة
    رانيا يوسف تخطف الأنظار بإطلالتها من السجادة الحمراء
  • عرض 81 صورة
    رانيا يوسف تخطف الأنظار من مهرجان الجونة
  • عرض 81 صورة
    رانيا يوسف على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة
  • عرض 81 صورة
    داليا البحيري من مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 81 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 81 صورة
    رانيا يوسف من مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 81 صورة
    حسناء سيف الدين بإطلالة ساحرة من مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 81 صورة
    كواليس فعاليات مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 81 صورة
    ضيوف مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 81 صورة
    نجلاء بدر على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 81 صورة
    نجلاء بدر من عرض الفيلم التونسي ماء العين في مهرجان الجونة
  • عرض 81 صورة
    نجلاء بدر
  • عرض 81 صورة
    نجوم الفن على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 81 صورة
    نجوم ونجمات الفن على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة
  • عرض 81 صورة
    هاني رمزي مع زوجته من السجادة الحمراء لمهرجان الجونة
  • عرض 81 صورة
    هاني رمزي مع زوجته من مهرجان الجونة
  • عرض 81 صورة
    هاني رمزي وزوجته
  • عرض 81 صورة
    كواليس مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 81 صورة
    روجينا وأشرف زكي
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كتب- مروان الطيب:
تصوير- علاء أحمد:

يواصل نجوم ونجمات الوسط الفني الاحتفاء بفعاليات اليوم الثاني من الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية".

وحرص عدد كبير من النجوم على حضور عدد من فعاليات المهرجان منها الفيلم التونسي "ماء العين" الذي يعرض ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وكان أبرز المتواجدين الفنانة أمينة خليل، الفنان هاني رمزي وزوجته، الفنانة رانيا يوسف التي ظهرت بفستان فوشيا، الفنانة الأردنية حسناء سيف الدين، الفنانة داليا البحيري، الفنانة بسمة، الفنانة إنجي المقدم التي ارتدت توب مبطن، الفنانة نجلاء بدر، الفنانة إشراق مطر، الفنانة ألفت عمرالتي ظهرت بشورت نحاسي اللون، السيناريست إنجي علاء، الفنانة ثراء جبيل، المخرج السوداني أمجد أبو العلا، وحرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية.

وشهد فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الجونة ندوة للنجم الكبير محمود حميدة عقب تكريمه بجائزة "الإنجاز الإبداعي" على هامش حفل الافتتاح الذي أقيم مساء أمس الخميس، وأعرب حميدة عن سعادته بالتكريم وتحدث مع الحضور عن كواليس أعماله الفنية وتعاونه مع عدد من أبرز وألمع النجوم وصناع السينما المصرية طوال مسيرة فنية حافلة بالأعمال الهامة.

مهرجان الجونة السينمائي يُعد واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تقديم مجموعة متنوعة من الأفلام لجمهور شغوف ومتحمس للفن السينمائي. يسعى المهرجان إلى تعزيز التواصل بين الثقافات عبر السينما وربط صناع الأفلام في المنطقة بنظرائهم الدوليين، بهدف تشجيع التعاون والتبادل الثقافي. كما يلتزم المهرجان باكتشاف أصوات سينمائية جديدة، ويطمح لأن يكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال "منصة الجونة السينمائية"، ذراعه الصناعية المخصصة لدعم وتطوير مشاريع السينما.

يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام ستقام فعالياته في الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل.

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