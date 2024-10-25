إنجي المقدم بالبطانة وأمينة خليل بفستان الريش .. 33 صورة للنجمات في مهرجان الجونة السينمائي

كتب- مروان الطيب:

تصوير- علاء أحمد:

يواصل نجوم ونجمات الفن التوافد على عرض الفيلم التونسي "ماء العين" الذي يعرض بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام، والذي يقام مساء اليوم الجمعة.

وشهد عرض الفيلم التونسي "ماء العين" حضور عدد كبير من ألمع النجوم وهم أمينة خليل التي ارتدت فستان مزين بالريش، إنجي المقدم التي ارتدت توب مبطن ببطانة بلون الجسم، بسمة، داليا البحيري، نجلاء بدر، روجينا، أشرف زكي، ثراء جبيل، ألفت عمر، المخرج السوداني أمجد أبو العلا وحرصوا على التقاط عدد من الصور التذكارية على السجادة الحمراء.

فيلم "ماء العين" بطولة صالحة النصراوي، محمد حسين قريع، مالك مشرقي، آدم بيسا، تأليف وإخراج مريم جعبر، وتدور أحداث الفيلم حول عائلة تعيش في مزرعة بشمال تونس تنقلب حياتها رأسًا على عقب وتفقد استقرارها بعد سفر اثنين من أولادها ثم عودة أحدهما من داعش صحبة زوجته المنقبة.

شهد حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الذي أقيم أمس الخميس حضور كوكبة من ألمع النجوم وصناع السينما وهم الفنانة إلهام شاهين، الفنانة يسرا، الفنانة أمنية خليل، الفنان محمود حميدة، الفنانة جميلة عوض، الفنانة داليا البحيري، الفنانة نيللي كريم، الفنانة منة شلبي، الفنانة رانيا يوسف، الإعلامية إنجي علي، الفنانة تارا عماد، الفنان فتحي عبد الوهاب، الفنانة مايان السيد، الفنان كريم قاسم، الفنانة كارولين عزمي، المخرجة إيناس الدغيدي، الفنانة لبلبة، الفنانة أسماء جلال، الفنان صدقي صخر، الفنان محمد الشرنوبي، المطربة هنا يسري، الفنانة بسمة، الفنانة بسنت شوقي، الفنان محمد فراج، الفنانة داليا شوقي، المخرج طارق العريان، الفنان تامر هجرس، الفنانة مي سليم، مدير التصوير محمود شاهين، الفنانة نجلاء بدر وآخرون.

وتم تكريم النجم الكبير محمود حميدة بجائزة "الإنجاز الإبداعي" تكريمًا لمسيرته الفنية، كما أقيمت له ندوة صباح اليوم الجمعة تطرق خلالها عن كواليس أعماله وتعاونه مع عدد كبير من ألمع النجوم وسط حضور كبير لنجوم الفن والإعلام الذين حرصوا على الحضور والاحتفال معه بالجائزة.

يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام ستقام فعالياته في الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل.

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