مهرجان الجونة

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إنجي المقدم بالبطانة وأمينة خليل بفستان الريش .. 33 صورة للنجمات في مهرجان الجونة السينمائي

08:17 م الجمعة 25 أكتوبر 2024
  • عرض 33 صورة
  • عرض 33 صورة
    أشرف زكي وروجينا من السجادة الحمراء لمهرجان الجونة
  • عرض 33 صورة
    الفنانة أمينة خليل من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 33 صورة
    الفنانة إنجي المقدم من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 33 صورة
    الفنانة إنجي المقدم
  • عرض 33 صورة
    الفنانة أمينة خليل
  • عرض 33 صورة
    الفنانة بسمة
  • عرض 33 صورة
    الفنانة داليا البحيري من مهرجان الجونة
  • عرض 33 صورة
    الفنانة داليا البحيري
  • عرض 33 صورة
    أشرف زكي وروجينا من مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 33 صورة
    أمينة خليل تخطف الأنظار من على السجادة الحمراء
  • عرض 33 صورة
    أمينة خليل على السجادة الحمراء
  • عرض 33 صورة
    الفنانة نجلاء بدر
  • عرض 33 صورة
    أمينة خليل من السجادة الحمراء في مهرجان الجونة
  • عرض 33 صورة
    أمينة خليل من عرض الفيلم التونسي ماء العين
  • عرض 33 صورة
    أمينة خليل
  • عرض 33 صورة
    أمينة خليل في مهرجان الجونة
  • عرض 33 صورة
    إنجي المقدم من على السجادة الحمراء
  • عرض 33 صورة
    إنجي المقدم من مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 33 صورة
    إنجي المقدم
  • عرض 33 صورة
    بسمة من عرض الفيلم التونسي ماء العين في مهرجان الجونة
  • عرض 33 صورة
    بسمة من على السجادة الحمراء
  • عرض 33 صورة
    أشرف زكي وروجينا
  • عرض 33 صورة
    داليا البحيري بإطلالة أنيقة على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة
  • عرض 33 صورة
    داليا البحيري على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة
  • عرض 33 صورة
    داليا البحيري من فعاليات مهرجان الجونة
  • عرض 33 صورة
    إنجي المقدم تخطف الأنظار من السجادة الحمراء لمهرجان الجونة
  • عرض 33 صورة
    بسمة
  • عرض 33 صورة
    داليا البحيري من مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 33 صورة
    نجلاء بدر على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 33 صورة
    نجلاء بدر
  • عرض 33 صورة
    روجينا وأشرف زكي
  • عرض 33 صورة
    نجلاء بدر من عرض الفيلم التونسي ماء العين في مهرجان الجونة
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كتب- مروان الطيب:
تصوير- علاء أحمد:
يواصل نجوم ونجمات الفن التوافد على عرض الفيلم التونسي "ماء العين" الذي يعرض بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام، والذي يقام مساء اليوم الجمعة.

وشهد عرض الفيلم التونسي "ماء العين" حضور عدد كبير من ألمع النجوم وهم أمينة خليل التي ارتدت فستان مزين بالريش، إنجي المقدم التي ارتدت توب مبطن ببطانة بلون الجسم، بسمة، داليا البحيري، نجلاء بدر، روجينا، أشرف زكي، ثراء جبيل، ألفت عمر، المخرج السوداني أمجد أبو العلا وحرصوا على التقاط عدد من الصور التذكارية على السجادة الحمراء.

فيلم "ماء العين" بطولة صالحة النصراوي، محمد حسين قريع، مالك مشرقي، آدم بيسا، تأليف وإخراج مريم جعبر، وتدور أحداث الفيلم حول عائلة تعيش في مزرعة بشمال تونس تنقلب حياتها رأسًا على عقب وتفقد استقرارها بعد سفر اثنين من أولادها ثم عودة أحدهما من داعش صحبة زوجته المنقبة.

شهد حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الذي أقيم أمس الخميس حضور كوكبة من ألمع النجوم وصناع السينما وهم الفنانة إلهام شاهين، الفنانة يسرا، الفنانة أمنية خليل، الفنان محمود حميدة، الفنانة جميلة عوض، الفنانة داليا البحيري، الفنانة نيللي كريم، الفنانة منة شلبي، الفنانة رانيا يوسف، الإعلامية إنجي علي، الفنانة تارا عماد، الفنان فتحي عبد الوهاب، الفنانة مايان السيد، الفنان كريم قاسم، الفنانة كارولين عزمي، المخرجة إيناس الدغيدي، الفنانة لبلبة، الفنانة أسماء جلال، الفنان صدقي صخر، الفنان محمد الشرنوبي، المطربة هنا يسري، الفنانة بسمة، الفنانة بسنت شوقي، الفنان محمد فراج، الفنانة داليا شوقي، المخرج طارق العريان، الفنان تامر هجرس، الفنانة مي سليم، مدير التصوير محمود شاهين، الفنانة نجلاء بدر وآخرون.

وتم تكريم النجم الكبير محمود حميدة بجائزة "الإنجاز الإبداعي" تكريمًا لمسيرته الفنية، كما أقيمت له ندوة صباح اليوم الجمعة تطرق خلالها عن كواليس أعماله وتعاونه مع عدد كبير من ألمع النجوم وسط حضور كبير لنجوم الفن والإعلام الذين حرصوا على الحضور والاحتفال معه بالجائزة.

يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام ستقام فعالياته في الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل.

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