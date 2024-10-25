رانيا يوسف وحسناء سيف الدين وهاني رمزي.. 20 صورة لنجوم الفن من مهرجان الجونة السينمائي

كتب- مروان الطيب:

تصوير- علاء أحمد:

حرص عدد كبير من نجوم ونجمات الفن على حضور عرض الفيلم التونسي "ماء العين" الذي يعرض مساء اليوم الجمعة بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام.

وكان من أبرز النجوم الفنانة رانيا يوسف، الفنانة داليا البحيري، الفنانة الأردنية حسناء سيف الدين، الفنانة أمينة خليل، الفنان هاني رمزي وزوجته وحرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية على السجادة الحمراء.

فيلم "ماء العين" بطولة صالحة النصراوي، محمد حسين قريع، مالك مشرقي، آدم بيسا، تأليف وإخراج مريم جعبر، وتدور أحداث الفيلم حول عائلة تعيش في مزرعة بشمال تونس تنقلب حياتها رأسًا على عقب وتفقد استقرارها بعد سفر اثنين من أولادها ثم عودة أحدهما من داعش صحبة زوجته المنقبة.

شهد حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الذي أقيم أمس الخميس حضور كوكبة من ألمع النجوم وصناع السينما وهم الفنانة إلهام شاهين، الفنانة يسرا، الفنانة أمنية خليل، الفنان محمود حميدة، الفنانة جميلة عوض، الفنانة داليا البحيري، الفنانة نيللي كريم، الفنانة منة شلبي، الفنانة رانيا يوسف، الإعلامية إنجي علي، الفنانة تارا عماد، الفنان فتحي عبد الوهاب، الفنانة مايان السيد، الفنان كريم قاسم، الفنانة كارولين عزمي، المخرجة إيناس الدغيدي، الفنانة لبلبة، الفنانة أسماء جلال، الفنان صدقي صخر، الفنان محمد الشرنوبي، المطربة هنا يسري، الفنانة بسمة، الفنانة بسنت شوقي، الفنان محمد فراج، الفنانة داليا شوقي، المخرج طارق العريان، الفنان تامر هجرس، الفنانة مي سليم، مدير التصوير محمود شاهين، الفنانة نجلاء بدر وآخرون.

وتم تكريم النجم الكبير محمود حميدة بجائزة "الإنجاز الإبداعي" تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة بالأعمال الهامة، كما أقيمت له ندوة صباح اليوم الجمعة تطرق خلالها عن كواليس أعماله وتعاونه مع عدد كبير من ألمع النجوم وسط حضور كبير لنجوم الفن والإعلام الذين حرصوا على الحضور والاحتفال معه بالجائزة.

يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام تقام فعالياته في الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل.

اقرأ أيضا:

بعد حريق شقته..أبو الليف يُعاتب مصطفى كامل ومجلس نقابة الموسيقيين



