ألفت عمر بالشورت وإنجي علاء أنيقة..20 صورة لنجوم الفن في مهرجان الجونة السينمائي

كتب- مروان الطيب:

تصوير- علاء أحمد:

شهد عرض الفيلم التونسي "ماء العين" في مهرجان الجونة السينمائي الذي يقام مساء اليوم الجمعة، حضور عدد كبير من النجوم على السجادة الحمراء للفيلم وحرصوا على التقاط عدد من الصور التذكارية.

وجاء بين أبرز الحضور السيناريست إنجي علاء التي ظهرت بإطلالة أنيقة، المخرج السوداني أمجد أبو العلا، الفنانة ألفت عمر التي ظهرت بشورت باللون النحاسي، أنتونيلا، والفنانة إشراق مطر.

فيلم "ماء العين" بطولة صالحة النصراوي، محمد حسين قريع، مالك مشرقي، آدم بيسا، تأليف وإخراج مريم جعبر، وتدور أحداث الفيلم حول عائلة تعيش في مزرعة بشمال تونس تنقلب حياتها رأسًا على عقب وتفقد استقرارها بعد سفر اثنين من أولادها ثم عودة أحدهما من داعش صحبة زوجته المنقبة.

شهد حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الذي أقيم أمس الخميس حضور كوكبة من ألمع النجوم وصناع السينما وهم الفنانة إلهام شاهين، الفنانة يسرا، الفنانة أمنية خليل، الفنان محمود حميدة، الفنانة جميلة عوض، الفنانة داليا البحيري، الفنانة نيللي كريم، الفنانة منة شلبي، الفنانة رانيا يوسف، الإعلامية إنجي علي، الفنانة تارا عماد، الفنان فتحي عبد الوهاب، الفنانة مايان السيد، الفنان كريم قاسم، الفنانة كارولين عزمي، المخرجة إيناس الدغيدي، الفنانة لبلبة، الفنانة أسماء جلال، الفنان صدقي صخر، الفنان محمد الشرنوبي، المطربة هنا يسري، الفنانة بسمة، الفنانة بسنت شوقي، الفنان محمد فراج، الفنانة داليا شوقي، المخرج طارق العريان، الفنان تامر هجرس، الفنانة مي سليم، مدير التصوير محمود شاهين، الفنانة نجلاء بدر وآخرون.

وتم تكريم النجم الكبير محمود حميدة بجائزة "الإنجاز الإبداعي" تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة بالأعمال الهامة، كما أقيمت له ندوة صباح اليوم الجمعة تطرق خلالها عن كواليس أعماله وتعاونه مع عدد كبير من ألمع النجوم وسط حضور كبير لنجوم الفن والإعلام الذين حرصوا على الحضور والاحتفال معه بالجائزة.

يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام ستقام فعالياته في الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل.

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