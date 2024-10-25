مهرجان الجونة

إعلان

ثراء جبيل تحضر مع زوجها "ريد كاربت" فيلم "ماء العين" في مهرجان الجونة

06:55 م الجمعة 25 أكتوبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    ثراء جبيل من على السجادة الحمراء
  • عرض 7 صورة
    الفنانة ثراء جبيل
  • عرض 7 صورة
    ثراء جبيل من مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 7 صورة
    ثراء جبيل وزوجها من السجادة الحمراء في مهرجان الجونة
  • عرض 7 صورة
    كواليس فعاليات مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 7 صورة
    ثراء جبيل تحضر عرض فيلم ماء العين في مهرجان الجونة السينمائي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:
تصوير- علاء أحمد:

حضرت الفنانة ثراء جبيل رفقة زوجها على السجادة الحمراء لعرض الفيلم التونسي "ماء العين" الذي يشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام.

وظهرت ثراء جبيل على السجادة الحمراء رفقة زوجها في أول ظهور لهما معًا منذ حفل الزفاف، وحرصا على التقاط عدد من الصور التذكارية استعدادًا لحضور عرض فيلم "ماء العين".

فيلم "ماء العين" بطولة صالحة النصراوي، محمد حسين قريع، مالك مشرقي، آدم بيسا، تأليف وإخراج مريم جعبر، وتدور أحداث الفيلم حول عائلة تعيش في مزرعة بشمال تونس تنقلب حياتها رأسًا على عقب وتفقد استقرارها بعد سفر اثنين من أولادها ثم عودة أحدهما من داعش صحبة زوجته المنقبة.

وكانت آخر مشاركات الفنانة ثراء جبيل بفيلم "تاني تاني" بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، الفنان بيومي فؤاد، والفنان أحمد آدم وعرض مطلع العام الجاري.

يذكر أن ثراء جبيل تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها مسلسل "إقامة جبرية" بطولة الفنان محمد الشرنوبي والفنانة هنا الزاهد، إلى جانب مسلسل "الرواية" بطولة الفنانة أيتن عامر.

اقرأ أيضا:
بعد حريق شقته..أبو الليف يُعاتب مصطفى كامل ومجلس نقابة الموسيقيين

ثراء جبيل مهرجان الجونة السينمائي إطلالات الجونة ثاني أيام الجونة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ألفت عمر بالشورت وإنجي علاء أنيقة..20 صورة لنجوم الفن في مهرجان الجونة السينمائي

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو