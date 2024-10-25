ثراء جبيل تحضر مع زوجها "ريد كاربت" فيلم "ماء العين" في مهرجان الجونة

كتب- مروان الطيب:

تصوير- علاء أحمد:

حضرت الفنانة ثراء جبيل رفقة زوجها على السجادة الحمراء لعرض الفيلم التونسي "ماء العين" الذي يشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام.

وظهرت ثراء جبيل على السجادة الحمراء رفقة زوجها في أول ظهور لهما معًا منذ حفل الزفاف، وحرصا على التقاط عدد من الصور التذكارية استعدادًا لحضور عرض فيلم "ماء العين".

فيلم "ماء العين" بطولة صالحة النصراوي، محمد حسين قريع، مالك مشرقي، آدم بيسا، تأليف وإخراج مريم جعبر، وتدور أحداث الفيلم حول عائلة تعيش في مزرعة بشمال تونس تنقلب حياتها رأسًا على عقب وتفقد استقرارها بعد سفر اثنين من أولادها ثم عودة أحدهما من داعش صحبة زوجته المنقبة.

وكانت آخر مشاركات الفنانة ثراء جبيل بفيلم "تاني تاني" بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، الفنان بيومي فؤاد، والفنان أحمد آدم وعرض مطلع العام الجاري.

يذكر أن ثراء جبيل تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها مسلسل "إقامة جبرية" بطولة الفنان محمد الشرنوبي والفنانة هنا الزاهد، إلى جانب مسلسل "الرواية" بطولة الفنانة أيتن عامر.

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