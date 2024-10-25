فيلم "الفستان الأبيض" ضمن الاختيارات الرسمية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي

كتبت- منى الموجي:

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي عن اختيار الفيلم المصري "الفستان الأبيض" ضمن الاختيارات الرسمية.

يحظى الفيلم بعرضه العالمي الأول في مهرجان الجونة السينمائي يوم 30 أكتوبر، قبل أن يُعرض في دور السينما المصرية بداية من يوم 20 نوفمبر.

تدور أحداث الفيلم، من تأليف وإخراج جيلان عوف، حول "وردة"، عروس تفقد فستان زفافها قبل ليلة من الحفل، مما يدفعها للبحث عن فستان بديل برفقة صديقتها في شوارع القاهرة. تعكس القصة رحلة عميقة لاكتشاف الذات وعلاقتها بالمدينة.

وفيلم الفستان الأبيض هو أول إنتاج مشترك بين شركتي فيلم كلينك للمنتج محمد حفظي وذا بلانيت ستوديو للمنتج طارق نصر، من تأليف وإخراج جيلان عوف ومن بطولة ياسمين رئيس وأحمد خالد صالح وأسماء جلال و سلوى محمد علي ولبني ونس وأروي جودة وإنجي أبو السعود وميمي جمال. يضم فريق العمل للفيلم "أحمد عبد الله السيد" كمنتج إبداعي، و"عمر أبو دومة" كمدير تصوير، مع تصميم الأزياء من قبل "ريم العدل"، والموسيقى التصويرية من تأليف "خالد حماد"، والإشراف الفني والديكور بقيادة "عاصم علي".