إلهام شاهين لـ محمود حميدة بعد تكريمه بالجونة: "شخصية مشرفة وتكريم مستحق" (صور)

كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة إلهام شاهين، رسالة للفنان محمود حميدة بعد تكريمه بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام .

ونشرت إلهام، صورا من حفل الافتتاح، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مهرجان الجونة تحت شعار سينما من أجل الإنسانية.. ألف مبروك للنجم الكبير والصديق الغالي جدا محمود حميدة على التكريم.. فنان كبير وإنسان جميل ومثقف رائع .. وشخصية مشرفة.. تكريم مستحق".

وانطلق مساء الخميس، حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته السابعة هذا العام بحضور كوكبة من نجوم الفن بمصر والوطن العربي والعالم.

وكان من أبرز الحضور عمرو منسي المدير التنفيذي للمهرجان، ماريان خوري المدير الفني للمهرجان، الفنان تامر هجرس وزوجته، مدير التصوير محمود شاهين وزوجته، الفنان فتحي عبد الوهاب، الفنان الكبير محمود حميدة، الفنانة كارولين عزمي، الفنانة ميس حمدان، الفنانة مي سليم، الناقد الفني أحمد شوقي، والمخرج طارق العريان، والفنانة أروى جودة وإنجي المقدم ونسرين طافش ونيللي كريم وأسماء جلال ومايان السيد وجميلة عوض ومريم الخشت.

مهرجان الجونة السينمائي الدولي تقام دورته السابعة هذا العام في الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل.

يذكر أن، مهرجان الجونة السينمائي يعد أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام. ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.

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