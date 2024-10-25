بالصور| بينهم بشرى وتارا عماد.. نجوم الفن في جلسة حوار محمود حميدة بمهرجان الجونة السينمائي

الجونة- منى الموجي:

تصوير- نادر نبيل:

استقبلت منطقة البلازا في مهرجان الجونة السينمائي، عدد كبير من نجوم ونجمات الفن، الذين حرصوا على حضور جلسة حوار النجم محمود حميدة، ضمن برنامج تكريمه ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي في الدورة السابعة، التي انطلقت فعالياتها أمس الخميس 24 أكتوبر.

وكان من بين الحضور: حسين فهمي، بشرى، تارا عماد، أشرف عبدالباقي وابنته زينة، نجلاء بدر، نور النبوي، محمود ياسين جونيور، إيناس الدغيدي، صبري فواز، لبلبة، إنجي علاء، جابي خوري.

كان النجم محمود حميدة عبر أمس عن سعادته بالحصول على جائزة الإنجاز الإبداعي من مهرجان الجونة السينمائي، وقيام المخرجة إيناس الدغيدي بتسليمه التكريم.

وقال حميدة في كلمته: "لازم أشكر السينمائية كبيرة القدر إيناس الدغيدي، أحسست أن كلمتها صادرة من القلب، وأعادتني مدة من الزمن، تعاوننا مع بعض طبعا، وكل همنا وقتها كان في الشغل، وساعات لا نركز كيف يرانا الآخرين الذين معنا في نفس العمل، اليوم مع كلمتها، وضحت لي كيف كنا متفاهمين، رغم أحيانا وقوع خلافات، لكن صاف يا لبن دائما".