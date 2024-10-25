مايان السيد من الجونة: "جاري البحث عن الوحش بس موجود"

كتب- هاني صابر:

حضرت الفنانة مايان السيد، حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته السابعة هذا العام.

وقالت مايان من الجونة: "لو اتعمل فيلم قصير عني في مهرجان الجونة هسميه الأميرة والوحش.. وجاري البحث عن الوحش بس هو موجود".

وتابعت: "الفيلم القصير بيدي إحساس أكتر بكتير من الفيلم الطويل اللي بتفضلي قاعدة وقت كبير بتتفرجي عليه، ولكن القصير في 15 دقيقة تقدري تكوني إتأثرتي وعشتي وفهمتي وكل حاجة ".

وأضافت: "لو أنا مخرجة لفيلم قصير، هعمله عن جدي الله يرحمه، عشان من أكتر الناس اللي أثرت في حياتي، وأعطتني مشاعر جميلة، وراح وأنا صغيرة جدا، ولسه بفتكره لحد دلوقتي، وحابة أعمل فيلم قصير عن علاقتي به".

وانطلقت مساء أمس الخميس، حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته السابعة هذا العام بحضور كوكبة من نجوم الفن بمصر والوطن العربي والعالم.

مهرجان الجونة السينمائي الدولي تقام دورته السابعة هذا العام في الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل.

يذكر أن، مهرجان الجونة السينمائي يعد أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام. ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.

اقرأ أيضا:

"120 صورة" ترصد مراسم حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة

"ماشي بعكاز".. إصابة زوج داليا البحيري بتمزق في الرباط الصليبي