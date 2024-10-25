اليوم.. "الجونة السينمائي" يفتتح معرضين للفنون البصرية ضمن فعاليات دورته السابعة

الجونة- منى الموجي:

في إطار الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي (24 أكتوبر - 1 نوفمبر 2024)، يتم استضافة معرضين للفنون البصرية. الأول، بعنوان "مدن مصرية احتضنت السينما"، يسلط الضوء على دور المدن المصرية في الأفلام، بتنسيق فني من شيرين فرغل وبإشراف ماريان خوري، ويعتمد على أبحاث المؤرخ إبراهيم مسيحة.

يركز المعرض على كيفية تحول المدن المصرية إلى معالم سينمائية من خلال أكثر من 50 فيلما، حيث تمثل المدن مثل الفيوم والأقصر والإسكندرية وسيناء وغيرها جزءاً أساسياً من السرد السينمائي.

المعرض الثاني "محمد بكر: ستون عامًا من السينما"، بتنسيق "فوتوبيا"، يحتفي بالمصور محمد بكر الذي وثّق السينما المصرية عبر 60 عامًا بأكثر من 100 صورة، تشمل لقطات من الأفلام المصرية التي تم تصويرها في المدن نفسها التي يعرضها المعرض الأول، مما يخلق تجربة بصرية فريدة تربط بين المعرضين.

بكر هو شيخ مصورين الفوتواغرفيا في السينما المصرية، وقد وثّق بعدسته العديد من النجوم والأفلام منذ 1956.

المعارض تأتي برعاية Cairo Design District - CDD، الشريك الرسمي للفن والتصميم، وتسلط الضوء على ارتباط السينما بالمدن المصرية، مع تكريم دور محمد بكر في توثيق هذا التراث السينمائي.