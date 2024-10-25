حوار محمود حميدة وعرض أثر الأشباح.. تعرف على فعاليات "الجونة السينمائي" اليوم الجمعة

الجونة- منى الموجي:

يواصل القائمون على مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، الفعاليات الفنية وعروض الأفلام، وكشفوا عن جدول اليوم الجمعة 25 أكتوبر، وهي:

مركز‭ ‬الجونة‭ ‬للمؤتمرات والثقافة

في تمام الساعة السابعة مساء يستقبل مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة فيلم ماء العين، وتدور أحداثه في 120 دقيقة.

وفي العاشرة مساء يُعرض فيلم المادة في 140 دقيقة.

قاعة‭ ‬أوديماكس

وفي قاعة أوديماكس يعرض فيلم "رسائل من صقلية" في الساعة الثالثة مساء، ومدته 122 دقيقة، وفي السادسة والنصف فيلم "سحاب".

سي‭ ‬سينما‭ ‬1

يشاهد الجمهور في سي سينما 1، في الثانية مساء فيلم العجوز، ومدته 40 دقيقة، وفيلم أثر الأشباح في الخامسة مساء ومدته 105 دقائق، وفيلم طائر في الثامنة مساء ومدته 119 دقيقة.

سي‭ ‬سينما‭ ‬2

أما سي سينما 2 فتعرض في الثالثة مساء فيلم إحكيلهم عنا، ومدته 92 دقيقة، وفيلم طاردة العشيقات في السادسة مساء ومدته 94 دقيقة.

سي‭ ‬سينما‭ ‬3

وفي سي سينما 3 يُعرض فيلم خارج الكهف في الثالثة مساء، ومدته 68 دقيقة، وفيلم أوليفيا والغيوم في الخامسة مساء ومدته 81 دقيقة، وفيلم فرحة كهرومائية في تمام الثامنة الا ربع، ومدته 61 دقيقة.

وإلى جانب عروض الأفلام يُقام في مركز الجونة للمؤتمرات، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا، معرضين للفنون البصرية الأول، بعنوان "مدن مصرية احتضنت السينما" تنسيق فني شيرين فرغل وإشراف ماريان خوري، ويعتمد على أبحاث المؤرخ إبراهيم مسيحة.

والمعرض الثاني "محمد بكر: ستون عامًا من السينما"، تنسيق "فوتوبيا"، ويحتفي بالمصور محمد بكر الذي وثّق السينما المصرية عبر 60 عامًا بأكثر من 100 صورة.

وفي مسرح سيني جونة، يُعقد في الثانية ظهرا حوار مع محمود حميدة، تديره مريم الخشت.

وانطلقت فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي مساء الخميس بحضور كوكبة من نجوم الفن، بينهم: يسرا، إلهام شاهين، حسين فهمي، أمينة خليل، منة شلبي، بسمة، آسر ياسين، يوسف الشريف، تارا عماد، مايان السيد، ميس حمدان، مي سليم، تامر هجرس، أحمد داود، علا رشدي.