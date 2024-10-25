مهرجان الجونة

إعلان

"120 صورة" ترصد مراسم حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة

12:54 ص الجمعة 25 أكتوبر 2024
  • عرض 121 صورة
  • عرض 121 صورة
    إطلالة النجمات في افتتاح مهرجان الجونة (37)
  • عرض 121 صورة
    إطلالة النجمات في افتتاح مهرجان الجونة (1)
  • عرض 121 صورة
    إطلالة النجمات في افتتاح مهرجان الجونة (16)
  • عرض 121 صورة
    إطلالة النجمات في افتتاح مهرجان الجونة (11)
  • عرض 121 صورة
    إطلالة النجمات في افتتاح مهرجان الجونة (14)
  • عرض 121 صورة
    إطلالة النجمات في افتتاح مهرجان الجونة (18)
  • عرض 121 صورة
    إطلالة النجمات في افتتاح مهرجان الجونة (19)
  • عرض 121 صورة
    إطلالة النجمات في افتتاح مهرجان الجونة (22)
  • عرض 121 صورة
    إطلالة النجمات في افتتاح مهرجان الجونة (20)
  • عرض 121 صورة
    إطلالة النجمات في افتتاح مهرجان الجونة (2)_1
  • عرض 121 صورة
    إطلالة النجمات في افتتاح مهرجان الجونة (45)
  • عرض 121 صورة
    إطلالة النجمات في افتتاح مهرجان الجونة (3)
  • عرض 121 صورة
    إطلالة النجمات في افتتاح مهرجان الجونة (35)
  • عرض 121 صورة
    أروى جودة وخطيبها
  • عرض 121 صورة
    بشرى وزوجها من حفل افتتاح مهرجان الجونة
  • عرض 121 صورة
    إطلالة النجمات في افتتاح مهرجان الجونة (94)
  • عرض 121 صورة
    إطلالة النجمات في افتتاح مهرجان الجونة (90)
  • عرض 121 صورة
    إطلالة النجمات في افتتاح مهرجان الجونة (91)
  • عرض 121 صورة
    إطلالة النجمات في افتتاح مهرجان الجونة (8)
  • عرض 121 صورة
    إطلالة النجمات في افتتاح مهرجان الجونة (76)
  • عرض 121 صورة
    إطلالة النجمات في افتتاح مهرجان الجونة (73)
  • عرض 121 صورة
    إطلالة النجمات في افتتاح مهرجان الجونة (80)
  • عرض 121 صورة
    إطلالة النجمات في افتتاح مهرجان الجونة (7)
  • عرض 121 صورة
    إطلالة النجمات في افتتاح مهرجان الجونة (69)
  • عرض 121 صورة
    إطلالة النجمات في افتتاح مهرجان الجونة (71)
  • عرض 121 صورة
    إطلالة النجمات في افتتاح مهرجان الجونة (67)
  • عرض 121 صورة
    إطلالة النجمات في افتتاح مهرجان الجونة (62)
  • عرض 121 صورة
    إطلالة النجمات في افتتاح مهرجان الجونة (63)
  • عرض 121 صورة
    إطلالة النجمات في افتتاح مهرجان الجونة (58)
  • عرض 121 صورة
    إطلالة النجمات في افتتاح مهرجان الجونة (57)
  • عرض 121 صورة
    إطلالة النجمات في افتتاح مهرجان الجونة (56)
  • عرض 121 صورة
    إطلالة النجمات في افتتاح مهرجان الجونة (66)
  • عرض 121 صورة
    إطلالة النجمات في افتتاح مهرجان الجونة (53)
  • عرض 121 صورة
    إطلالة النجمات في افتتاح مهرجان الجونة (54)
  • عرض 121 صورة
    إطلالة النجمات في افتتاح مهرجان الجونة (40)
  • عرض 121 صورة
    إطلالة النجمات في افتتاح مهرجان الجونة (4)
  • عرض 121 صورة
    إطلالة النجمات في افتتاح مهرجان الجونة (39)
  • عرض 121 صورة
    إطلالة النجمات في افتتاح مهرجان الجونة (38)
  • عرض 121 صورة
    إطلالة النجمات في افتتاح مهرجان الجونة (42)
  • عرض 121 صورة
    إطلالة النجمات في افتتاح مهرجان الجونة (36)
  • عرض 121 صورة
    إطلالة النجمات في افتتاح مهرجان الجونة (34)
  • عرض 121 صورة
    علا رشدي
  • عرض 121 صورة
    أحمد داود وزوجته علا رشدي
  • عرض 121 صورة
    منة شلبي بحركات عفوية على السجادة الحمراء
  • عرض 121 صورة
    منة شلبي بحركات عفوية على السجادة الحمراء
  • عرض 121 صورة
    إيناس الدغيدي
  • عرض 121 صورة
    طارق العريان وزوجته
  • عرض 121 صورة
    طارق العريان وزوجته
  • عرض 121 صورة
    طارق العريان وزوجته
  • عرض 121 صورة
    2b6d2361-3df1-4df1-98ae-be31af5fc347
  • عرض 121 صورة
    بسنت شوقي
  • عرض 121 صورة
    بسنت شوقي
  • عرض 121 صورة
    بسنت شوقي
  • عرض 121 صورة
    بسنت شوقي
  • عرض 121 صورة
    أسماء جلال (2)_1
  • عرض 121 صورة
    الفنانة منة شلبي من حفل افتتاح مهرجان الجونة
  • عرض 121 صورة
    النجمة نيللي كريم
  • عرض 121 صورة
    منة شلبي على السجادة الحمراء من حفل افتتاح مهرجان الجونة
  • عرض 121 صورة
    منة شلبي على السجادة الحمراء
  • عرض 121 صورة
    نجيب وسميح ساويرس يلقيان كلمة مشتركة بافتتاح ''الجونة السينمائي 2024''
  • عرض 121 صورة
    جميلة عوض- حفل افتتاح مهرجان الجونة (4)
  • عرض 121 صورة
    مايان السيد- حفل افتتاح مهرجان الجونة (2)
  • عرض 121 صورة
    جميلة عوض- حفل افتتاح مهرجان الجونة (2)
  • عرض 121 صورة
    جميلة عوض- حفل افتتاح مهرجان الجونة (1)
  • عرض 121 صورة
    اسماء جلال - حفل افتتاح الجونة (6)
  • عرض 121 صورة
    اسماء جلال - حفل افتتاح الجونة (1)
  • عرض 121 صورة
    صدقي صخر- حفل افتتاح الجونة (1)
  • عرض 121 صورة
    إطلالات مهرجان الجونة
  • عرض 121 صورة
    نجيب وسميح ساويرس من افتتاح مهرجان الجونة
  • عرض 121 صورة
    سميح ونجيب ساويرس من كواليس حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 121 صورة
    سميح ونجيب ساويرس من افتتاح مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 121 صورة
    بسمة
  • عرض 121 صورة
    إطلالات مهرجان الجونة
  • عرض 121 صورة
    إطلالات مهرجان الجونة
  • عرض 121 صورة
    إطلالات مهرجان الجونة
  • عرض 121 صورة
    إطلالات مهرجان الجونة
  • عرض 121 صورة
    إطلالات مهرجان الجونة
  • عرض 121 صورة
    إطلالات مهرجان الجونة
  • عرض 121 صورة
    الدحيح - حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 121 صورة
    محمود حميدة (1)
  • عرض 121 صورة
    محمود حميدة (4)
  • عرض 121 صورة
    محمود حميدة (3)
  • عرض 121 صورة
    بشرى وزوجها خالد حميدة
  • عرض 121 صورة
    بشرى وزوجها
  • عرض 121 صورة
    IMG-20241024-WA0374_1
  • عرض 121 صورة
    IMG-20241024-WA0375
  • عرض 121 صورة
    IMG-20241024-WA0373
  • عرض 121 صورة
    IMG-20241024-WA0375_1
  • عرض 121 صورة
    IMG-20241024-WA0342
  • عرض 121 صورة
    يسرا
  • عرض 121 صورة
    فتحي عبد الوهاب
  • عرض 121 صورة
    تارا عماد
  • عرض 121 صورة
    تارا عماد
  • عرض 121 صورة
    إنجي على
  • عرض 121 صورة
    محمود حميدة
  • عرض 121 صورة
    لبلبة من حفل افتتاح مهرجان الجونة
  • عرض 121 صورة
    محمود حميدة ولبلبة من حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 121 صورة
    أروى جودة
  • عرض 121 صورة
    نسرين طافش من حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 121 صورة
    نسرين طافش من حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 121 صورة
    نسرين طافش من حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 121 صورة
    نسرين طافش من حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 121 صورة
    نسرين طافش من حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 121 صورة
    امينة خليل في حفل افتتاح مهرجان الجونة
  • عرض 121 صورة
    امينة خليل في حفل افتتاح مهرجان الجونة
  • عرض 121 صورة
    امينة خليل في حفل افتتاح مهرجان الجونة
  • عرض 121 صورة
    امينة خليل
  • عرض 121 صورة
    الفنانة درة
  • عرض 121 صورة
    الفنانة درة
  • عرض 121 صورة
    الفنانة درة
  • عرض 121 صورة
    درة التونسية
  • عرض 121 صورة
    الفنانة درة
  • عرض 121 صورة
    درة
  • عرض 121 صورة
    يسرا تخطف الأنظار من حفل افتتاح مهرجان الجونة
  • عرض 121 صورة
    يسرا اللوزي
  • عرض 121 صورة
    يسرا اللوزي
  • عرض 121 صورة
    نيلي كريم
  • عرض 121 صورة
    أسماء جلال (5)
  • عرض 121 صورة
    أسماء جلال (2)
  • عرض 121 صورة
    أسماء جلال (4)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- هاني صابر:

تصوير- علاء أحمد:

انطلق مساء الخميس، حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته السابعة هذا العام بحضور كوكبة من نجوم الفن بمصر والوطن العربي والعالم.

وشهد حفل الافتتاح، أجواء مليئة بالسعادة والفرحة بين الحضور، وحرص نجوم المهرجان على التقاط عدد من الصور التذكارية على السجادة الحمراء لهذه المناسبة.

وكان من أبرز الحضور عمرو منسي المدير التنفيذي للمهرجان، ماريان خوري المدير الفني للمهرجان، الفنان تامر هجرس وزوجته، مدير التصوير محمود شاهين وزوجته، الفنان فتحي عبد الوهاب، الفنان الكبير محمود حميدة، الفنانة كارولين عزمي، الفنانة ميس حمدان، الفنانة مي سليم، الناقد الفني أحمد شوقي، والمخرج طارق العريان، والفنانة أروى جودة وإنجي المقدم ونسرين طافش ونيللي كريم وأسماء جلال ومايان السيد وجميلة عوض ومريم الخشت.

مهرجان الجونة السينمائي الدولي تقام دورته السابعة هذا العام في الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل.

يذكر أن، مهرجان الجونة السينمائي يعد أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام. ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.

اقرأ أيضا

"أجرأ فستان".. إنجي علي بإطلالة مكشوفة البطن والأكتاف على السجادة الحمراء من مهرجان الجونة السينمائي

https://www.masrawy.com/arts/elgounafestival-news/details/2024/10/24/2663455

مهرجان الجونة السينمائي حفل افتاح مهرجان الجونة السينمائي أسماء جلال مايان السيد جميلة عوض درة لبلبة نيللي كريم إلهام شاهين الجونة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
انطلاق الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي وسط حضور نجوم ونجمات الفن

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو