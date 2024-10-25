بهذه الطريقة..محمد فراج يحتفل بفوز الأهلي بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي (صور)

كتب- مروان الطيب:

احتفل الفنان محمد فراج بفوز النادي الأهلي بركلات الترجيح على غريمه نادي الزمالك في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الخميس بنهائي السوبر المصري الذي أقيم في الإمارات.

ظهر فراج بمقطع فيديو وهو يحتفل فرحًا بفوز النادي الأهلي بكأس السوبر المصري، وظل يقفز ويرقص وسط ضيوف المهرجان، وظهر فراج في مقطع فيديو آخر وهو يتابع المباراة وعلى وجه علامات التوتر والقلق بسبب وصول الفريقين لركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ومن المعروف عن الفنان محمد فراج انتمائه لجماهير القلعة الحمراء النادي الأهلي، ودائمًا ما يقوم بالتعليق على مباريات الفريق سواء محليًا أو قاريًا عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان من أبرز الحضور في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي هم الفنانة إلهام شاهين، الفنانة يسرا، الفنانة أمنية خليل، الفنان محمود حميدة، الفنانة جميلة عوض، الفنانة داليا البحيري، الفنانة نيللي كريم، الفنانة منة شلبي، الفنانة رانيا يوسف، الإعلامية إنجي علي، الفنانة تارا عماد، الفنان فتحي عبد الوهاب، الفنانة مايان السيد، الفنان كريم قاسم، الفنانة كارولين عزمي، المخرجة إيناس الدغيدي، الفنانة لبلبة، الفنانة أسماء جلال، الفنان صدقي صخر، الفنان محمد الشرنوبي، المطربة هنا يسري، الفنانة بسمة، الفنانة بسنت شوقي، الفنان محمد فراج، الفنانة داليا شوقي، المخرج طارق العريان، الفنان تامر هجرس، الفنانة مي سليم، مدير التصوير محمود شاهين، الفنانة نجلاء بدر وآخرون.

وكانت آخر مشاركات الفنان محمد فراج بفيلم "أهل الكهف" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية وعرض ضمن موسم أفلام عيد الأضحى الماضي.

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يذكر أن محمد فراج يشارك بفيلم "الست" بطولة النجمة منى زكي الذي تدور أحداثه حول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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